Роджър Федерер с уникално признание за Григор Димитров

Роджър Федерер взриви тенис обществеността с любопитно признание по време на пресконференцията си на „Rod Laver Arena“. Швейцарската легенда разкри, че именно първата ни ракета Григор Димитров му е помогнал да разбере как би пречупил световния №2 Яник Синер в хипотетичен сблъсък между двамата.

„На Уимбълдън, когато Григор играеше срещу Синер и гледах мача от трибуните, стана много по-лесно да разбера как бих играл аз срещу Яник, защото стилът на Димитров е доста сходен на моя“, сподели носителят на 20 титли от Шлема. Той подчерта, че за разлика от мачовете на Джокович, където играта е съвсем различна, при Гришо е видял себе си: „Мисля, че това беше един от първите случаи, когато съвсем ясно си представих как би се развил мой хипотетичен мач срещу Синер“, сподели легендарният тенисист.

Първата ни ракета ще се изправи срещу чеха Томаш Махач още на старта в Мелбърн, където битките в основната схема ще се проведат от 18 януари до 1 февруари.