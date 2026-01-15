Новини
Спорт »
Тенис »
Роджър Федерер с уникално признание за Григор Димитров

Роджър Федерер с уникално признание за Григор Димитров

15 Януари, 2026 13:30 1 007 5

  • роджър федерер-
  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

На Уимбълдън, когато Григор играеше срещу Синер и гледах мача от трибуните

Роджър Федерер с уникално признание за Григор Димитров - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Роджър Федерер взриви тенис обществеността с любопитно признание по време на пресконференцията си на „Rod Laver Arena“. Швейцарската легенда разкри, че именно първата ни ракета Григор Димитров му е помогнал да разбере как би пречупил световния №2 Яник Синер в хипотетичен сблъсък между двамата.

„На Уимбълдън, когато Григор играеше срещу Синер и гледах мача от трибуните, стана много по-лесно да разбера как бих играл аз срещу Яник, защото стилът на Димитров е доста сходен на моя“, сподели носителят на 20 титли от Шлема. Той подчерта, че за разлика от мачовете на Джокович, където играта е съвсем различна, при Гришо е видял себе си: „Мисля, че това беше един от първите случаи, когато съвсем ясно си представих как би се развил мой хипотетичен мач срещу Синер“, сподели легендарният тенисист.

Първата ни ракета ще се изправи срещу чеха Томаш Махач още на старта в Мелбърн, където битките в основната схема ще се проведат от 18 януари до 1 февруари.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Заека

    4 0 Отговор
    Нещо ново за семейство Бекъм?

    13:35 15.01.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    А казал ле е нещо за Колето с Тротинетката?🌈🛴🥳🤣🖕

    13:36 15.01.2026

  • 4 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    4 0 Отговор
    Радвам се за Гришнята!

    13:37 15.01.2026

  • 5 Алфонсо

    2 0 Отговор
    Браво на нашия Алфонс, гордостта на чалгарите.

    13:53 15.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ