Новини
Спорт »
Световен футбол »
Има ключова причина от Реал Мадрид да уволнят Шаби Алонсо още сега

Има ключова причина от Реал Мадрид да уволнят Шаби Алонсо още сега

13 Януари, 2026 22:14 570 1

  • реал мадрид-
  • шаби алонсо-
  • футбол-
  • флорентино перес

Според информацията в договора на треньора с клуба е имало специфична клауза, от която президентът Флорентино Перес е побързал да се възползва

Има ключова причина от Реал Мадрид да уволнят Шаби Алонсо още сега - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Има ключова причина от Реал Мадрид да уволнят Шаби Алонсо още сега, твърди журналистът Мигел Диас от “Кадена Копе”. Според информацията в договора на треньора с клуба е имало специфична клауза, от която президентът Флорентино Перес е побързал да се възползва. Самият контракт беше за три сезона - до края на 2027/28, но с условието, че ако Алонсо бъде освободен най-късно около средата на първия, то Реал ще му дължи обезщетение само за тази първа година.

Така сега, вместо да трябва да му плаща всички заплати до лятото на 2028 година, клубът от “Бернабеу” дължи на наставника само оставащите суми до края на настоящата кампания. Предполага се, че Алонсо е бил на заплата от порядъка на 8-9 млн. евро/сезон, което означава, че Реал си спестява около 16-18 млн., които иначе би дължал, ако не беше това условие.

Испанецът записа 34 мача начело на “белия балет”, в които тимът регистрира 24 победи, 4 равенства и 6 загуби. Преди оказалото се фатално поражение с 2:3 от Барселона отборът беше в серия от пет победи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Балканджи Йово

    0 0 Отговор
    Даваш ли даваш лева на евросъюза?

    22:30 13.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ