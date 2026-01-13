Има ключова причина от Реал Мадрид да уволнят Шаби Алонсо още сега, твърди журналистът Мигел Диас от “Кадена Копе”. Според информацията в договора на треньора с клуба е имало специфична клауза, от която президентът Флорентино Перес е побързал да се възползва. Самият контракт беше за три сезона - до края на 2027/28, но с условието, че ако Алонсо бъде освободен най-късно около средата на първия, то Реал ще му дължи обезщетение само за тази първа година.

Така сега, вместо да трябва да му плаща всички заплати до лятото на 2028 година, клубът от “Бернабеу” дължи на наставника само оставащите суми до края на настоящата кампания. Предполага се, че Алонсо е бил на заплата от порядъка на 8-9 млн. евро/сезон, което означава, че Реал си спестява около 16-18 млн., които иначе би дължал, ако не беше това условие.

Испанецът записа 34 мача начело на “белия балет”, в които тимът регистрира 24 победи, 4 равенства и 6 загуби. Преди оказалото се фатално поражение с 2:3 от Барселона отборът беше в серия от пет победи.