Торино шокира Рома на „Олимпико“ и е на четвъртфинал за Купата на Италия

Торино се класира за четвъртфиналите на Купата на Италия, след като поднесе сериозна изненада и отстрани Рома с 3:2 насред „Стадио Олимпико“. Тимът на Марко Барони показа характер и ефективност, за да се справи с един от най-силните отбори в Италия в момента и да си вдъхне допълнителна увереност.

Гостите поведоха в резултата в 35-ата минута, когато Че Адамс, в отлична форма през целия двубой, се възползва от асистенция на Никола Влашич и преодоля Миле Свилар. Реакцията на Рома дойде веднага след почивката – Джан Пиеро Гасперини направи две смени, а една от тях се оказа решаваща, след като Марио Ермосо изравни още в първата атака за второто полувреме.

Радостта на домакините обаче бе кратка. Само шест минути по-късно Че Адамс отново наказа отбраната на Рома и върна преднината на Торино. В заключителните минути Гасперини хвърли в игра едва 16-годишния Антонио Арена, който се превърна в герой за „вълците“, изравнявайки за 2:2 с първото си докосване на топката в 80-ата минута.

Когато всичко изглеждаше насочено към изпълнение на дузпи, Емирхан Илкан попари Рома с гол в 90-ата минута, с който донесе историческа победа на Торино.

На четвъртфиналите „биковете“ ще се изправят срещу Интер, който разгроми Венеция с 5:1.