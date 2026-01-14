Новини
Барселона отказва да плаща 30 млн. евро за Рашфорд

Барселона отказва да плаща 30 млн. евро за Рашфорд

14 Януари, 2026

Каталунците са предложили на „червените дяволи“ по-ниска трансферна сума

Барселона отказва да плаща 30 млн. евро за Рашфорд - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Маркъс Рашфорд е обект на преговори между Барселона и Манчестър Юнайтед, като каталунският клуб се опитва да си осигури услугите на нападателя за постоянно.

Според журналиста Бен Джейкъбс, наскоро е проведена среща между представители на двата клуба. На нея са били обсъдени различни варианти за постоянен трансфер на английския национал, който в момента играе на „Камп Ноу“ под наем.

Основният проблем е клаузата за откупуване в размер на 30 млн. евро, която от Барселона не желаят да активират. Вместо това, каталунците са предложили на „червените дяволи“ по-ниска трансферна сума. Друг обсъждан вариант е удължаване на наема за още един сезон, но с включено задължително откупуване при изпълнение на определени условия.

Ръководството на Барселона е твърдо решено да задържи Рашфорд, а самият футболист също има желание да остане в клуба за постоянно. Очаква се преговорите между двете страни да продължат с по-голяма интензивност към края на настоящия сезон.

В 18 изиграни мача в Ла Лига за Барселона Рашфорд е отбелязал 2 гола и е направил 6 асистенции.


