Пеп Гуардиола за отменения гол: Четирима съдии и ВАР не можеха да вземат решение

14 Януари, 2026 07:30 799 0

Това е първата стъпка към класиране на финала

Пеп Гуардиола за отменения гол: Четирима съдии и ВАР не можеха да вземат решение - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола коментира победата над Нюкасъл в първия полуфинален мач от "Карабао Къп" и обърна по-специално внимание на една спорна ситуация.

„Гражданите“ спечелиха с 2:0, а гол на Антоан Семеньо след изпълнение на ъглов удар в 63-тата минута беше отменен заради засада на Ерлинг Холанд, който е пречил на играч на Нюкасъл. ВАР и главният съдия Крис Кавана разглеждаха повторението в продължение на шест минути.

„Много е хубаво, бяхме на ниво. Това е първата стъпка към класиране на финала“, заяви Гуардиола.

„Знаем, че Борнемут свърши невероятна работа със Семеньо и всеки път, когато топката стигне до него, той винаги се оказва на правилното място", изтъкна Пеп.

„Четирима съдии и ВАР не можеха да вземат решение, наложи се да се обърнат към главния арбитър. Знаем как работи това, то ще ни направи по-силни. Реагирахме точно както трябваше в тази ситуация. Това е полуфинал. Полагаме всички усилия, за да стигнем до финала", каза още Гуардиола.


