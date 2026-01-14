Новини
Спорт »
Световен футбол »
Първият тест за новия треньор на Реал Мадрид ще е в турнира за Купата на краля

Първият тест за новия треньор на Реал Мадрид ще е в турнира за Купата на краля

14 Януари, 2026 13:59 499 0

  • реал мадрид-
  • купата на краля-
  • футбол-
  • алваро арбелоа-
  • албасете

Албасете не се намира в добра форма и заема 17-ото място в Ла Лига 2

Първият тест за новия треньор на Реал Мадрид ще е в турнира за Купата на краля - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Алваро Арбелоа ще направи официален дебют като треньор на Реал Мадрид тази вечер. Съперник на „кралете“ ще е Албасете, а двата отбора ще се изправят един срещу друг в мач от турнира за Купата на краля.

Албасете не се намира в добра форма и заема 17-ото място в Ла Лига 2. Повече от месец отборът няма победа, като записа две загуби и две равенства. В предишния кръг на Купата на краля Албасете завърши 2:2 със Селта, но продължи след изпълнение на дузпи. Реал Мадрид пък имаше неочаквано трудно гостуване на Талавера де ла Рейна, като все пак спечели с 3:2.

„Имаме невероятен отбор и екип, готов да направи каквото е необходимо, добре осъзнаващ изискванията на Реал Мадрид. Нямам търпение да водя отбора в предстоящия мач с Албасете, където всичко е заложено на карта. Не ме тревожи нищо“, заяви Арбелоа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ