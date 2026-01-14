Първият тест за новия треньор на Реал Мадрид ще е в турнира за Купата на краля

Алваро Арбелоа ще направи официален дебют като треньор на Реал Мадрид тази вечер. Съперник на „кралете“ ще е Албасете, а двата отбора ще се изправят един срещу друг в мач от турнира за Купата на краля.

Албасете не се намира в добра форма и заема 17-ото място в Ла Лига 2. Повече от месец отборът няма победа, като записа две загуби и две равенства. В предишния кръг на Купата на краля Албасете завърши 2:2 със Селта, но продължи след изпълнение на дузпи. Реал Мадрид пък имаше неочаквано трудно гостуване на Талавера де ла Рейна, като все пак спечели с 3:2.

„Имаме невероятен отбор и екип, готов да направи каквото е необходимо, добре осъзнаващ изискванията на Реал Мадрид. Нямам търпение да водя отбора в предстоящия мач с Албасете, където всичко е заложено на карта. Не ме тревожи нищо“, заяви Арбелоа.