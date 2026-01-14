Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Пловдив купи бразилско крило от Динамо Минск

14 Януари, 2026 18:08 408 0

  • ботев пловдив-
  • футболист-
  • педро игор-
  • жълто-черните-
  • трансфер-
  • динамо минск

Педро Игор е на 23 години

Ботев Пловдив купи бразилско крило от Динамо Минск - 1
Снимка: ПФК Ботев Пловдив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив подсили нападението си с офанзивния футболист Педро Игор. „Жълто-черните“ заплатиха трансферна сума на Динамо Минск за правата на играча.

23-годишният флангови състезател се присъедини към тренировъчния процес на „канарчетата“ в средата на миналата седмица, а в днешния ден парафира дългосрочен контракт с „жълто-черните“.

Педро Игор е роден на 27 март 2002 година във Форталеза, Бразилия. Юношеската му и младежка кариера преминава изцяло в отбори в родината му.

През пролетта на 2024 година е привлечен в Динамо Минск, където изиграва общо 38 мача. Още в първия си сезон с екипа на Динамо става шампион на Беларус.

През настоящия сезон Педро Игор взима участие в 2 мача за Динамо срещу Лудогорец в Шампионска лига, като в единия двубой реализира попадение.


