ЦСКА започна зимните контроли с поражение от Корона Киелце

ЦСКА стартира подготовката си в Турция с неприятна загуба – „червените“ отстъпиха с 0:2 на полския Корона Киелце в първата си приятелска среща за годината.

Христо Янев заложи на няколко от новите попълнения – Андрей Йорданов, Исак Соле и Алехандро Пиедраита дебютираха като титуляри. В състава на поляците пък българският национал Владимир Николов започна от първата минута, докато Виктор Попов остана на резервната скамейка.

Срещата започна с високо темпо и още в 13-ата минута Николов получи жълт картон за симулация. Малко по-късно Пастор опита да изненада вратаря на Корона с удар от малък ъгъл, но стражът Джеконски се намеси безупречно.

В средата на първата част Илиан Илиев също пробва късмета си, но топката рикошира в защитник и попадна право в ръцете на вратаря. В 34-ата минута Алехандро Пиедраита отправи опасен шут, който обаче премина покрай гредата. Само три минути по-късно Бруно Жордао допусна сериозна грешка при връщане на топката, но Виктор Длугош не успя да се възползва и пропусна да открие резултата на празна врата.

След почивката Янев направи множество промени, като на терена останаха само Фьодор Лапоухов, Теодор Иванов и Бруно Жордао от стартовия състав. Треньорът на Корона също освежи отбора си, а на терена се появи и другият български национал – Виктор Попов.

Втората част започна с нови колебания в защитата на ЦСКА, но поляците отново не успяха да се възползват. Все пак, в 61-ата минута Мариуш Степински откри резултата с прецизен удар в близкия ъгъл.

Малко по-късно на терена за „червените“ се появи и Алекс Тунчев – син на бившия национал Александър Тунчев.

Десет минути преди края Корона Киелце удвои преднината си – Ниски проби отляво и подаде успоредно на голлинията, а Степински засече топката във вратата за крайното 0:2.

В заключителните минути Адриан Лапеня получи червен картон, но след извинение към четвъртия съдия остана на терена до последния съдийски сигнал.