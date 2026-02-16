Проблем за Христо Янев и ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще трябва да прекроява състава за предстоящия мач със Славия. Столичното дерби от 22-ия кръг на шампионата е идната събота от 17:30 часа на "Васил Левски".

Янев няма да може да разчита на двама от твърдите титуляри - Джеймс Ето`o и Анжело Мартино. Двамата ще бъдат наказани за един мач от Дисциплинарната комисия на БФС заради натрупани по пет жълти картони от началото на сезона. Ето`о и Мартино не успяха да се опазят oт санкция при гостуването в Бистрица в събота, спечелено от "армейците" с 2:0.

Именно това бе и една от причините Янев да смени аржентинския ляв бек още в 62-ата минута и да пусне на негово място Андрей Йорданов, който предстои да запише срещу Славия първия си мач като титуляр с червената фланелка. Ето’о пък ще бъде заменен от Макс Ебонг. Националът на Беларус се появи на смяна в Бистрица и реализира второто попадение.