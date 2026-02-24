Новини
Важните новини във ФАКТИ на 24.02.2026 г.

24 Февруари, 2026 23:20 681 0

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков подписа във Вашингтон ключов документ за повишаване сигурността на доставките на природен газ в Централна и Източна Европа

България може да поеме водеща роля в доставките на американски LNG за Украйна и региона

България има реалната възможност да се превърне във водещ регионален газоразпределителен и транзитен център, свързващ пазарите на Югоизточна, Източна и Централна Европа. Това стана ясно от участието на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която се проведе във Вашингтон на 24 и 25 февруари 2026 г.

Росица Матева: И на тези избори няма да има еднакви паравани за гласуване във всички секции

И на тези избори няма да има стандартизирани паравани за гласуване във всички секционни избирателни комисии, каза в "Лице в лице" по бТВ говорителят на ЦИК Росица Матева.

Гюров потвърди българската позиция в подкрепа на Украйна на днешната среща на „Коалицията на желаещите“

Министър-председателят Андрей Гюров участва във видеоконферентна среща на лидерите от „Коалицията на желаещите“. Това е първото участие на новия български премиер в този формат, чиито домакини днес бяха британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон.

Възстановяват Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница

Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски проведе работна среща с представители на бившия Обществен съвет за изграждане на Националната детска болница.

Две проверки срещу МВР министъра Емил Дечев (ОБЗОР)

Софийската градска прокуратура е образувала две проверки срещу служебния МВР министър Eмил Дечев - за случая „Петрохан- Околчица“ и за упражнен натиск върху органи на МВР, съобщи бТВ.

Прокуратурата поиска чуждестранна помощ за случая "Петрохан-Околчица"

С две писма Окръжна прокуратура-София се обърна за съдействие към американска партньорска служба и към Европол чрез националния ни представител в Евроджъст във връзка с досъдебното производство за тройната смърт при хижа Петрохан и откритите впоследствие три тела в кемпер под връх Околчица.


