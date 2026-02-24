Феномена се завръща на "Сан Сиро“, за да вдъхнови Интер за нов велик обрат

Тази вечер Интер ще се изправи пред тежката задача да заличи пасив от два гола срещу Бодьо/Глимт в реванша от плейофите на Шампионската лига. След загубата с 1:3 в Норвегия, „нерадзурите“ ще търсят задължителна победа на своя „Сан Сиро“, но без капитана си Лаутаро Мартинес. В негово отсъствие атаката ще бъде водена от същия тандем, който започна и при последното гостуване на Лече в първенството – Маркюс Тюрам и Пио Еспозито.

За да вдъхновят отбора по пътя към групите на турнира, на трибуните на стадион „Джузепе Меаца“ се очаква да присъстват две истински икони на клуба – бившите нападатели Кристиан Виери и Роналдо, съобщата "Туто Меркато". Присъствието на бразилския Феномен се възприема като специален знак и носи надежда за успех, а причината за това се крие в историята.

Преди тази решителна среща Интер може да черпи увереност от паметни обрати в миналото. Един от най-знаковите е именно с участието на Роналдо. През декември 1997 г. тимът, воден от Луиджи Симони, играе реванш срещу Страсбург за място на четвъртфиналите в турнира за Купата на УЕФА. След поражение с 0:2 във Франция, „нерадзурите“ постигат впечатляваща победа с 3:0 у дома. Головете са дело на самия Роналдо, който преди това пропуска дузпа, Хавиер Санети и Диего „Чоло“ Симеоне.

В онази незабравима вечер Интер излиза на терена в схема 4-4-2 със следния състав: Джанлука Палиука на вратата, пред него в защита са Луиджи Сартор, Фабио Галанте, Джузепе Бергоми и Тарибо Уест. Халфовата линия е съставена от Франческо Мориеро, Хавиер Санети, Диего Симеоне и Беноа Кое, а в атака си партнират Юри Джоркаеф и Роналдо. На резервната скамейка остават играчи като вратаря Мацантини, Марко Бранка, Арон Винтер, Никола Берти, Иван Саморано, Алваро Рекоба и Маурицио Ганц. След този знаменит обрат Интер продължава пътя си в турнира и в крайна сметка печели трофея след победа на финала срещу Лацио.