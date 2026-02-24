Новини
Феномена се завръща на "Сан Сиро“, за да вдъхнови Интер за нов велик обрат

24 Февруари, 2026 21:57

След загубата с 1:3 в Норвегия, „нерадзурите“ ще търсят задължителна победа на своя „Сан Сиро“, но без капитана си Лаутаро Мартинес

Феномена се завръща на "Сан Сиро“, за да вдъхнови Интер за нов велик обрат - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Тази вечер Интер ще се изправи пред тежката задача да заличи пасив от два гола срещу Бодьо/Глимт в реванша от плейофите на Шампионската лига. След загубата с 1:3 в Норвегия, „нерадзурите“ ще търсят задължителна победа на своя „Сан Сиро“, но без капитана си Лаутаро Мартинес. В негово отсъствие атаката ще бъде водена от същия тандем, който започна и при последното гостуване на Лече в първенството – Маркюс Тюрам и Пио Еспозито.

За да вдъхновят отбора по пътя към групите на турнира, на трибуните на стадион „Джузепе Меаца“ се очаква да присъстват две истински икони на клуба – бившите нападатели Кристиан Виери и Роналдо, съобщата "Туто Меркато". Присъствието на бразилския Феномен се възприема като специален знак и носи надежда за успех, а причината за това се крие в историята.

Преди тази решителна среща Интер може да черпи увереност от паметни обрати в миналото. Един от най-знаковите е именно с участието на Роналдо. През декември 1997 г. тимът, воден от Луиджи Симони, играе реванш срещу Страсбург за място на четвъртфиналите в турнира за Купата на УЕФА. След поражение с 0:2 във Франция, „нерадзурите“ постигат впечатляваща победа с 3:0 у дома. Головете са дело на самия Роналдо, който преди това пропуска дузпа, Хавиер Санети и Диего „Чоло“ Симеоне.

В онази незабравима вечер Интер излиза на терена в схема 4-4-2 със следния състав: Джанлука Палиука на вратата, пред него в защита са Луиджи Сартор, Фабио Галанте, Джузепе Бергоми и Тарибо Уест. Халфовата линия е съставена от Франческо Мориеро, Хавиер Санети, Диего Симеоне и Беноа Кое, а в атака си партнират Юри Джоркаеф и Роналдо. На резервната скамейка остават играчи като вратаря Мацантини, Марко Бранка, Арон Винтер, Никола Берти, Иван Саморано, Алваро Рекоба и Маурицио Ганц. След този знаменит обрат Интер продължава пътя си в турнира и в крайна сметка печели трофея след победа на финала срещу Лацио.


  • 1 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    Чак пък велик! Ако се случи, би бил един нормален обрат! Велик обрат е финалът между Милан и Ливърпул например!

    22:49 24.02.2026

