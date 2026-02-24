Левски пусна на търг екипите си от двубоя за Суперкупата, парите отиват за ремонт

Левски обяви търг, на който ще бъдат продадени екипите на играчите от двубоя за Суперкупата срещу Лудогорец. Както е ясно, “сините” излязоха със специални сиви екипи в този мач, посветени на Васил Левски. Събраните средства ще бъдат използвани за ремонта на съблекалните на ДЮШ.

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Имаме удоволствието да обявим старта на ексклузивен търг.

Оригиналните екипи с автографи на играчите на „Левски“ от мача за Суперкупата са налични за наддаване. Всеки екип ще бъде придружен от сертификат за автентичност на подписа на съответния футболист.

Събраните средства ще допълнят инвестицията в предстоящия ремонт на съблекалните на детско-юношеската школа на ПФК „Левски“.

Правила:

Начална цена: 200 евро

Минимална стъпка: 50 евро

Максимална стъпка: 400 евро

Наддаване: под съответната снимка

Край: 27.02 (петък) в 19:14 часа

Важно: Ако има наддаване след 19:04 часа, то търгът се удължава с 10 минути след последната оферта.