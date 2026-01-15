ЦСКА 1948 инкасира ново поражение в Турция – трета поредна загуба на лагера

ЦСКА 1948 продължава със серията си от неуспешни резултати по време на зимната си подготовка в турския курорт Белек. В третата си приятелска среща, българският тим отстъпи с 1:2 на австрийския ЛАСК Линц, като това бе трето поредно поражение за възпитаниците на Иван Стоянов.

Двубоят започна равностойно, но в рамките на само три минути през първата част австрийците нанесоха своя удар. Първо Максимилиан Ентруп откри резултата в 36-ата минута, а малко след това Лукас Качавенда удвои аванса на ЛАСК Линц.

Въпреки усилията на "червените" от Бистрица, те успяха да върнат само едно попадение чрез Браян Собреро, който се разписа в 81-ата минута и оформи крайния резултат.