Новини
Спорт »
Бг футбол »
Национал от ЦСКА 1948 пропуска остатъка от сезона

Национал от ЦСКА 1948 пропуска остатъка от сезона

16 Февруари, 2026 16:42 528 0

  • цска 1948 -
  • национален отбор -
  • георги русев-
  • контузия-
  • цска-
  • бистрица

Георги Русев е с тежка контузия

Национал от ЦСКА 1948 пропуска остатъка от сезона - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Крилото на ЦСКА 1948 и българския национален отбор - Георги Русев, който се отличава с бързината и техниката си, получи сериозна контузия по време на дербито срещу ЦСКА, играно в събота. Домакините от Бистрица не само отстъпиха на "червените", но и загубиха един от ключовите си футболисти още преди почивката, след като Русев бе заменен принудително.

Лошите новини не закъсняха – след обстойни медицински изследвания стана ясно, че националът е скъсал връзки на глезена. Тази неприятна травма ще го извади от терена за минимум два месеца, което на практика означава, че Русев няма да може да помогне на тима си до края на редовния сезон в Първа лига.

Освен това, отсъствието му ще се усети и в националния отбор на България. Бившият футболист на Лудогорец и Сион ще пропусне предстоящите приятелски срещи срещу Индонезия, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове