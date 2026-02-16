Национал от ЦСКА 1948 пропуска остатъка от сезона

Крилото на ЦСКА 1948 и българския национален отбор - Георги Русев, който се отличава с бързината и техниката си, получи сериозна контузия по време на дербито срещу ЦСКА, играно в събота. Домакините от Бистрица не само отстъпиха на "червените", но и загубиха един от ключовите си футболисти още преди почивката, след като Русев бе заменен принудително.

Лошите новини не закъсняха – след обстойни медицински изследвания стана ясно, че националът е скъсал връзки на глезена. Тази неприятна травма ще го извади от терена за минимум два месеца, което на практика означава, че Русев няма да може да помогне на тима си до края на редовния сезон в Първа лига.

Освен това, отсъствието му ще се усети и в националния отбор на България. Бившият футболист на Лудогорец и Сион ще пропусне предстоящите приятелски срещи срещу Индонезия, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис.