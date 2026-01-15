Юрген Клоп може да поеме Реал Мадрид, твърди Sky Sports Germany

Юрген Клоп е сред основните кандидати за треньорския пост в Реал Мадрид, съобщава Sky Sports Germany. Според авторитетната медия, германският специалист е готов да обмисли сериозно възможността да застане начело на "белия балет", ако получи официална оферта от испанския гранд.

Въпреки че в момента Клоп се радва на спокойствие и нови предизвикателства в Ред Бул, неговата дългогодишна симпатия към мадридския колос може да се окаже решаваща. Източници твърдят, че само предложение от Реал Мадрид или националния отбор на Германия би накарало харизматичния треньор да преосмисли бъдещите си планове.

Очаква се, ако преговорите се увенчаят с успех, Клоп да поеме кормилото на "кралете" през лятото. Дотогава, според информацията, тимът ще бъде воден от Алваро Арбелоа, който временно ще изпълнява ролята на старши треньор.