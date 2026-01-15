Новини
Спорт »
Световен футбол »
Юрген Клоп може да поеме Реал Мадрид, твърди Sky Sports Germany

15 Януари, 2026 21:04 684 1

Според авторитетната медия, германският специалист е готов да обмисли сериозно възможността да застане начело на "белия балет"

Юрген Клоп може да поеме Реал Мадрид, твърди Sky Sports Germany - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юрген Клоп е сред основните кандидати за треньорския пост в Реал Мадрид, съобщава Sky Sports Germany. Според авторитетната медия, германският специалист е готов да обмисли сериозно възможността да застане начело на "белия балет", ако получи официална оферта от испанския гранд.

Въпреки че в момента Клоп се радва на спокойствие и нови предизвикателства в Ред Бул, неговата дългогодишна симпатия към мадридския колос може да се окаже решаваща. Източници твърдят, че само предложение от Реал Мадрид или националния отбор на Германия би накарало харизматичния треньор да преосмисли бъдещите си планове.

Очаква се, ако преговорите се увенчаят с успех, Клоп да поеме кормилото на "кралете" през лятото. Дотогава, според информацията, тимът ще бъде воден от Алваро Арбелоа, който временно ще изпълнява ролята на старши треньор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АКО У ТРЯБВА

    5 0 Отговор
    ТАРАЛЕЖ В ГАЩИТЕ ДА ПОЕМА РЕАЛ. ПОСЛЕ ИМА ДА СЕ ЧУДИ ПОСЛЕ ЗАЩО КАМШИКА Е У ФУТБОЛИСТИТЕ ,А НЕ В НЕГО.

    21:23 15.01.2026

