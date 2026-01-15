Новини
Спорт »
Други спортове »
Френският плувец Яник Аниел изправен пред съд по обвинения в изнасилване

Френският плувец Яник Аниел изправен пред съд по обвинения в изнасилване

15 Януари, 2026 22:27 413 0

  • плуване-
  • яник аниел-
  • колмар-
  • франция-
  • съд

Случаят предизвика широк обществен отзвук

Френският плувец Яник Аниел изправен пред съд по обвинения в изнасилване - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Буря се разрази около двукратния олимпийски шампион по плуване Яник Аниел, след като прокуратурата в Колмар, Франция, обяви, че срещу него ще бъде повдигнато обвинение за изнасилване и сексуално посегателство.

Случаят, който разтърси спортната общност, е свързан с дъщерята на бившия му треньор, която по време на предполагаемите действия е била едва на 13 години. 33-годишният Аниел, който се превърна в национален герой след триумфа си на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година, сега е изправен пред сериозни правни последици.

Разследващите органи са му наредили да се яви пред съда, като му е предоставен 10-дневен срок за обжалване на решението пред Касационния съд – най-висшата съдебна инстанция във Франция.

Припомняме, че още през декември 2021 г. Аниел беше задържан за първи път по случая. Тогава той призна за интимна връзка с непълнолетната, но категорично отрече да е упражнявал насилие или принуда.

Яник Аниел се прочу с изключителните си постижения в басейна – златен медалист на 200 метра свободен стил и в щафетата 4х100 метра свободен стил на Олимпиадата в Лондон.

Четири години по-късно той сложи край на спортната си кариера, но сега името му отново е във фокуса на общественото внимание, този път по съвсем различен повод.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ