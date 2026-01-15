Френският плувец Яник Аниел изправен пред съд по обвинения в изнасилване

Буря се разрази около двукратния олимпийски шампион по плуване Яник Аниел, след като прокуратурата в Колмар, Франция, обяви, че срещу него ще бъде повдигнато обвинение за изнасилване и сексуално посегателство.

Случаят, който разтърси спортната общност, е свързан с дъщерята на бившия му треньор, която по време на предполагаемите действия е била едва на 13 години. 33-годишният Аниел, който се превърна в национален герой след триумфа си на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година, сега е изправен пред сериозни правни последици.

Разследващите органи са му наредили да се яви пред съда, като му е предоставен 10-дневен срок за обжалване на решението пред Касационния съд – най-висшата съдебна инстанция във Франция.

Припомняме, че още през декември 2021 г. Аниел беше задържан за първи път по случая. Тогава той призна за интимна връзка с непълнолетната, но категорично отрече да е упражнявал насилие или принуда.

Яник Аниел се прочу с изключителните си постижения в басейна – златен медалист на 200 метра свободен стил и в щафетата 4х100 метра свободен стил на Олимпиадата в Лондон.

Четири години по-късно той сложи край на спортната си кариера, но сега името му отново е във фокуса на общественото внимание, този път по съвсем различен повод.