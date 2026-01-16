Новини
Още двама поеха от ЦСКА към Ботев Враца

16 Януари, 2026 14:33 636 0

В обратната посока преди дни премина Димитър Евтимов

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Враца направи сериозна крачка към укрепване на отбора си, като привлече още двама играчи от столичния гранд ЦСКА. Към врачанския тим се присъединяват младият нападател Йоан Борносузов и опитният вратар Марин Орлинов, съобщиха официално от клуба.

Едва на 21 години, Йоан Борносузов вече се отличава като обещаващ централен нападател. Той ще играе под наем при „зелените“, където се очаква да внесе свежест и динамика в предни позиции. Борносузов е израснал в школата на ЦСКА, но има и международен опит, след като е бил част от италианския Дженоа. През последния полусезон младокът натрупа ценни минути както във втория отбор на „червените“, така и в мачове от Първа лига.

Вратарят Марин Орлинов, на 31 години, пристига във Враца с постоянен трансфер. С богатия си опит от престои в Литекс, Монтана и ЦСКА, Орлинов е добре познато име на българската футболна сцена. Очаква се той да внесе стабилност и сигурност в защитата на Ботев, както и да бъде истински лидер на терена и в съблекалнята.

Преди дни от ЦСКА в посока Ботев Враца преминаха и Мартин Стойчев и Сейни Санянг.


