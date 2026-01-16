В ЦСКА останаха само трима от ерата "Гриша Ганчев"

На 30 април 2024 г. официално в ЦСКА приключи ерата "Гриша Ганчев". Тогава беше обявено, че нов собственик поема изцяло "червените". Близо 2 години по-късно при "червените" останаха само 3 трима играчи, които са привлечени в отбора по време на бизнесмена от село Микре. Всичко това говори за тоталната промяна, която цари в ЦСКА в този период, анализира "Мач Телеграф".

Тази зима по един или друг начин още четирима, останали от времето на старото ръководство, си тръгнаха. Става дума за Густаво Бусато, Сейни Санянг, Мартин Стойчев и Браян Кордоба. Бразилският вратар е истински символ. Той беше вратарят с най-много мачове в ерата на Гриша Ганчев. Записа цели 204 срещи сумарно за ЦСКА, което го направи чужденецът с най-много срещи в историята на "армейците". Той обаче вече е на години, взима голяма заплата, а и е резерва на Фьодор Лапоухов, което означаваше ясно, че от неговото оставане няма смисъл в дългосрочен план. Кордоба пък е тотално разочарование. Той дойде с прякора "Шерифа", но записа едва 43 мача.

Смята се, че за него са платени над 1 млн. евро, които към днешна дата изглеждат като пари на вятъра. Сейни Санянг пък е млад и определено талантлив играч. Той обаче не успя да се пребори за титулярно място в ЦСКА и логично се озова в Ботев Враца. Там гамбиецът ще има поле за изява и ако се представи добре, ще може да се върне в ЦСКА, тъй като именно "армейците" държат правата му. Под Околчица отиде и Мартин Стойчев. Талантливият десен бек беше преследван от контузии и не успя да разгърне своя потенциал. Сега обаче ще има време да го стори - на спокойствие в Ботев Враца.

Тримата играчи на "червените", които бяха привлечени по време на старото ръководство, са добре познати на всички - Иван Турицов, дошъл още през 2019 г., Петко Панайотов, който обаче е взет от школата на вечния съперник Левски, както и един изненадващ герой - Улаус Скаршем. Норвежецът дойде преди 2 години - 3 месеца преди фамилия Ганчеви да се оттегли от клуба. Към момента и тримата играчи са със статут на резерва. Най-често на терена се появяваше Петко Панайотов, но предвид мащабната селекция и привличането на Исак Соле и Макс Ебонг, просто за младежкия национал едва ли ще има място в титулярния състав, защото там са още Джеймс Ето'о и Бруно Жордао.

Турицов е играчът с най-дълъг стаж в ЦСКА, като вече има впечатляващите 214 мача за клуба, в които е вкарал 7 гола и е дал 12 асистенции. Той можеше да се превърне в любимец на феновете, ако беше вкарал онази дузпа срещу ЦСКА 1948 през 2023 г. Но я пропусна, а това беляза целия му дълъг престой с червения екип, който продължава и до днес. В момента Турицов се намира в последните месеци на своя договор, по принцип е резерва на Давид Пастор и навярно през лятото от ЦСКА ще му благодарят за престоя и ще му пожелаят успех в новия отбор. Но пък във футбола сме свикнали да виждаме какви ли не обрати, така, че нека видим...