Сензационнен трансфер! Синът на легендарен вратар ще играе в наш отбор

Втородивизионният Черноморец Бургас направи любопитен трансфер. "Акулите" привлякоха Зак Пауло Пиплица, който е дефанзивен халф и притежава германски паспорт.

При него по-интересното е, че е син на легендарния бивш вратар на Енерги Котбус Томислав Пиплица. В този отбор Пипи, както наричаха колоритния страж, игра с бившите български национали Димитър Рангелов и Станислав Ангелов.

"Акули", Черноморец привлече нов футболист! Това е дефанзивният халф Зак Пауло Пиплица. Той е с немски паспорт и за последно е носил екипа на Ярун Загреб. Роден е на 14 август 2001 година в Котбус. Родителите са му от Босна и Хърватия, но самият Пиплица е германски поданик. Пожелаваме му успех със синята фланелка! Добре дошъл , Зак!", написаха от Черноморец Бургас.