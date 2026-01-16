Новини
Сензационнен трансфер! Синът на легендарен вратар ще играе в наш отбор

16 Януари, 2026 18:00

"Акули", Черноморец привлече нов футболист!

Сензационнен трансфер! Синът на легендарен вратар ще играе в наш отбор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Втородивизионният Черноморец Бургас направи любопитен трансфер. "Акулите" привлякоха Зак Пауло Пиплица, който е дефанзивен халф и притежава германски паспорт.

При него по-интересното е, че е син на легендарния бивш вратар на Енерги Котбус Томислав Пиплица. В този отбор Пипи, както наричаха колоритния страж, игра с бившите български национали Димитър Рангелов и Станислав Ангелов.

"Акули", Черноморец привлече нов футболист! Това е дефанзивният халф Зак Пауло Пиплица. Той е с немски паспорт и за последно е носил екипа на Ярун Загреб. Роден е на 14 август 2001 година в Котбус. Родителите са му от Босна и Хърватия, но самият Пиплица е германски поданик. Пожелаваме му успех със синята фланелка! Добре дошъл , Зак!", написаха от Черноморец Бургас.


  • 1 Кофти

    4 0 Отговор
    Ако беше много свестен, нямаше да играе тук, не ми го хвалете... А и Енергия да един отбор, нямам думи....

    18:11 16.01.2026

