Разкриха заплатата на Джани Инфантино във ФИФА

16 Януари, 2026 18:30 510 0

Международната федерация по аматьорски футбол е платила на своя шеф малко над 6 милиона долара годишно през 2024 г. под формата на заплати, бонуси и други договорни обезщетения

Разкриха заплатата на Джани Инфантино във ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският всекидневник "Le Monde" разкри каква заплата взима президентът на ФИФА Джани Инфантино. Вестникът се позова на данъчните документи, които световната футболна централа е задължена да представя ежегодно на американските власти.

Начело на световната футболна централа от 2016 г., когато замени Сеп Блатер, Джани Инфантино започна да живее нашироко. Оттогава, с всяка изминала година, възнаграждението на президента нараства стремглаво, а в момента той е платен като топ играч или треньор от големите европейски първенства.

Журналистите от френския всекидневник Le Monde разкриха подробности, като се позоваха на данъчните декларации, наречени „формуляри 990“, които FIFA, швейцарска нестопанска асоциация, освободена от данъци в САЩ от юни 1994 г., е задължена да подава ежегодно до Федералната данъчна служба (IRS).

Според тези данъчни документи, Международната федерация по аматьорски футбол е платила на своя шеф малко над 6 милиона долара годишно през 2024 г. под формата на заплати, бонуси и други договорни обезщетения. По-точно - 6,133 милиона долара (5,27 милиона евро).

Разбивката на 6,133 милиона включва 2,954 милиона долара основна заплата, 1,874 милиона долара бонуси, 1,148 милиона долара „други отчитани компенсации“ и 155 000 долара „пенсии и други отсрочени компенсации“.

Осем години по-рано ФИФА е декларирала пред американските власти само 1,5 милиона долара (1,28 милиона евро) за Джани Инфантино, което означава, че доходите на президента на световната футболна централа са нараснали за почти 10 години малко над 4 пъти.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
