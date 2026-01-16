Мениджърът на Ливърпул е щастлив, че Салах се завръща

Мениджърът на Ливърпул - Арне Слот, ще приветства Мохамед Салах обратно в състава, въпреки разрива в отношенията помежду им преди заминаването на египтянина за Купата на африканските нации.

През декември Салах обвини клуба, че го използва като изкупителна жертва за лошите си резултати и заяви, че отношенията между него и наставника на „червените“ са се разпаднали.

33-годишният нападател, който ще участва в мача за третото място в африканската надпревара между Египет и Нигерия, беше оставен на пейката на Ливърпул в три мача и не е бил титуляр от ноември.

„Първо той има да изиграе още един голям двубой за Египет в събота. Радвам се да го приветствам обратно. Ако имах и 15 нападатели, пак щях да съм щастлив, че той се връща“, каза Арне Слот по време на пресконференция преди кръга във Висшата лига, цитиран от агенция Ройтерс.

Нидерландският наставник е доволен от 11-те мача без загуба на мърсисайдци, сред които обаче имаше и пет равенства. Това постави отбора на четвъртата позиция в класирането с 35 точки, на 14 зад лидера Арсенал.

„Идеалният сценарий би бил от 11 поредни победи, а не 11 мача без загуба. Към това се стремим. От позицията, в която се намирахме, когато допуснахме 4 гола срещу ПСВ Айндховен до настоящия момент, сега сме на далеч по-добро място, но все още има място за подобрение“, коментира той.

Слот обърна внимание и на ситуацията в Шампионската лига, където Ливърпул се намира под напрежение по отношение на това дали ще се класира директно за осминафиналната фаза.

„Не се поставихме в най-добрата позиция, особено като сравним с това къде бяхме след шест изиграни мача“, обясни той.

Наставникът на „червените“ оцени реакцията на защитника Анди Робъртсън след преместването му към по-периферна роля в състава. Някогашният незаменим титуляр все още не е подписал нов договор с Ливърпул, след като загуби позицията си в стартовите 11 от Милош Керкеш, но изрази желанието си да остане.

„Трябва да поздравя Анди за това, което каза. Беше много зряло. Но съм и много щастлив от това, че той намира удовлетворение в сегашната си роля и разбира колко е важен за този клуб вече толкова години“, заяви Слот.

В събота „мърсисайдци“ посрещат предпоследния Бърнли на „Анфийлд“ във Висшата лига.