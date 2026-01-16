Новини
Лудогорец официално обяви силен трансфер

16 Януари, 2026 19:28 477 0

Руан Круз се завръща там, където остави ярка следа – в Лудогорец

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилският нападател Руан Круз се върна в Лудогорец! Това обявиха от разградския клуб.

"Руан Круз се завръща там, където остави ярка следа – в Лудогорец. Бразилският нападател отново ще облече зелената фланелка, след като се присъединява към тима като преотстъпен за срок от една година.

Ръководствата на Лудогорец и бразилския гранд Ботафого финализираха преговорите относно преотстъпването на офанзивния футболист, който добре познава обстановката в клуба и българския футбол.

През февруари миналата година Лудогорец осъществи рекорден трансфер, след като продаде Руан Круз на Ботафого. С гранда от Рио де Жанейро нападателят взе участие в Световното клубно първенство в САЩ, след което бе преотстъпен на американския Реал Солт Лейк.

При предишния си престой в Лудогорец Руан изигра 84 мача, в които реализира 30 гола и направи 13 асистенции във всички турнири", написаха от клуба.

„Връщам се у дома. Щастлив съм да видя моите съотборници, с които играхме преди година. Щастлив съм да бъда в Лудогорец отново“, заяви Руан Круз.

КАРИЕРАТА НА РУАН В ЦИФРИ

Лудогорец - 84 мача, 30 гола, 13 асистенции

Сантос - 37 мача, 5 гола, 1 асистенция

Ботафого - 14 мача, 2 гола

Реал Солт Лейк - 12 мача

Васко да Гама - 2 мача


