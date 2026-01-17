Новини
Ювентус не се отказва от Малдини, трансферът му не изключва и Матета

17 Януари, 2026 09:37 485 0

24-годишният италианец има 9 мача в Серия А през настоящия сезон

Ювентус продължава да следи ситуацията около Даниел Малдини, съобщава “Sport Mediaset”. Въпреки лекото забавяне през последните дни, „бианконерите“ не са се отказали от атакуващия халф на Аталанта, който в момента е в периферията на проекта на бергамаските.

Ръководството на клуба, в лицето на Джорджо Комоли и спортния директор Отолини, работи усилено по подсилването на състава в последните дни на трансферния прозорец. Приоритет е привличането на офанзивен играч, който да бъде алтернатива на Йълдъз. Интересът към Жан-Филип Матета от Кристъл Палас също остава актуален, като евентуалното привличане на единия не изключва трансфер и на другия.

От финансова гледна точка Малдини би бил по-достъпен вариант по отношение на заплатата, в сравнение с Федерико Киеза, който отново е свързван с Ювентус през последните седмици.


Италия
