Ювентус продължава да следи ситуацията около Даниел Малдини, съобщава “Sport Mediaset”. Въпреки лекото забавяне през последните дни, „бианконерите“ не са се отказали от атакуващия халф на Аталанта, който в момента е в периферията на проекта на бергамаските.
Ръководството на клуба, в лицето на Джорджо Комоли и спортния директор Отолини, работи усилено по подсилването на състава в последните дни на трансферния прозорец. Приоритет е привличането на офанзивен играч, който да бъде алтернатива на Йълдъз. Интересът към Жан-Филип Матета от Кристъл Палас също остава актуален, като евентуалното привличане на единия не изключва трансфер и на другия.
От финансова гледна точка Малдини би бил по-достъпен вариант по отношение на заплатата, в сравнение с Федерико Киеза, който отново е свързван с Ювентус през последните седмици.
Ювентус не се отказва от Малдини, трансферът му не изключва и Матета
17 Януари, 2026 09:37
24-годишният италианец има 9 мача в Серия А през настоящия сезон
