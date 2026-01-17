Ван Бастен спира телевизионните си изяви заради тежко болната си съпруга

Марко ван Бастен обяви, че за момента прекъсва работата си като телевизионен анализатор, за да бъде до болната си съпруга. „Искам през следващите месеци да се посветя изцяло на възстановяването на Лисбет. Това без съмнение ще бъде труден период, но сме много уверени в положителен изход“, заяви легендарният нидерландец.

Решението беше потвърдено и от телевизия “Ziggo Sport” с официално съобщение: „Марко ван Бастен няма да се появява в ефира на Ziggo Sport през следващите месеци. Съпругата му Лисбет е сериозно болна и предстои да премине през интензивно лечение, част от което е с превантивен характер.“