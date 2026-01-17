Новини
Ван Бастен спира телевизионните си изяви заради тежко болната си съпруга

17 Януари, 2026 10:56 969 5

Холандската легенда се оттегля временно, за да бъде до любимата си

Ван Бастен спира телевизионните си изяви заради тежко болната си съпруга - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Марко ван Бастен обяви, че за момента прекъсва работата си като телевизионен анализатор, за да бъде до болната си съпруга. „Искам през следващите месеци да се посветя изцяло на възстановяването на Лисбет. Това без съмнение ще бъде труден период, но сме много уверени в положителен изход“, заяви легендарният нидерландец.

Решението беше потвърдено и от телевизия “Ziggo Sport” с официално съобщение: „Марко ван Бастен няма да се появява в ефира на Ziggo Sport през следващите месеци. Съпругата му Лисбет е сериозно болна и предстои да премине през интензивно лечение, част от което е с превантивен характер.“


  • 1 От големите

    10 1 Отговор
    За мен си остава най големия,въпреки краткото време през което игра.

    11:14 17.01.2026

  • 2 Дядо от село

    6 1 Отговор
    Блестящ футболист, който няма късмет... Съвършеният централен нападател

    11:38 17.01.2026

  • 3 Семейството

    2 1 Отговор
    е на първо място.

    11:48 17.01.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 3 Отговор
    Ван Бастен е футболист ду/хач.🥳🤣🖕

    11:55 17.01.2026

