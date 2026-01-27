Новини
Отиде си легендарен наставник на Русия извел страната до европейска титла

27 Януари, 2026 10:23 1 023 2

На 85-годишна възраст ни напусна Борис Игнатиев

Отиде си легендарен наставник на Русия извел страната до европейска титла - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Болезнена загуба разтърси руската и световната футболна общност – на 85-годишна възраст ни напусна Борис Игнатиев, бившият селекционер на националния отбор на Русия. Тъжната новина бе потвърдена от неговата съпруга Ирина Игнатиева, която разкри, че през последните години той е страдал от сърдечни и стомашни проблеми.

Подробности около датата на погребението и прощалната церемония все още не са оповестени, като се очаква Руската футболна федерация да вземе решение по този въпрос.

Борис Игнатиев оставя след себе си богато наследство и незабравими моменти във футбола. Под негово ръководство младежкият тим на СССР триумфира на Европейското първенство през 1988 година – успех, който и до днес се помни с възхищение. В периода между 1996 и 1998 година Игнатиев пое кормилото на националния отбор на Русия, като внесе нов дух и професионализъм в тима.

През годините си като треньор, Игнатиев остави отпечатък и в редица клубове – сред които Ал-Итихад, Торпедо-ЗИЛ, Шандонг Луненг, Сатурн и Торпедо.


  • 1 Атина Палада

    2 3 Отговор
    скоро и Путин

    10:27 27.01.2026

  • 2 кой му дреме

    1 2 Отговор
    може да се не врьща !

    10:31 27.01.2026

