Отиде си легендарен наставник на Русия извел страната до европейска титла

Болезнена загуба разтърси руската и световната футболна общност – на 85-годишна възраст ни напусна Борис Игнатиев, бившият селекционер на националния отбор на Русия. Тъжната новина бе потвърдена от неговата съпруга Ирина Игнатиева, която разкри, че през последните години той е страдал от сърдечни и стомашни проблеми.

Подробности около датата на погребението и прощалната церемония все още не са оповестени, като се очаква Руската футболна федерация да вземе решение по този въпрос.

Борис Игнатиев оставя след себе си богато наследство и незабравими моменти във футбола. Под негово ръководство младежкият тим на СССР триумфира на Европейското първенство през 1988 година – успех, който и до днес се помни с възхищение. В периода между 1996 и 1998 година Игнатиев пое кормилото на националния отбор на Русия, като внесе нов дух и професионализъм в тима.

През годините си като треньор, Игнатиев остави отпечатък и в редица клубове – сред които Ал-Итихад, Торпедо-ЗИЛ, Шандонг Луненг, Сатурн и Торпедо.