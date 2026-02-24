Спортът по ТВ във вторник (24 февруари)

08.00 Тенис: турнир в Акапулко - МАХ Спорт 1
12.00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1
15.00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг - Евроспорт 1
17.00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1
17.30 Футбол: Янтра Габрово – Етър Велико Търново - Диема спорт
19.00 Волейбол: Нефтохимик Бс – Монтана - МАХ Спорт 2
19.45 Футбол: Атлетико Мадрид – Брюж - МАХ Спорт 3
21.00 Футбол: Ал Таавон – Ал Хилал - МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг - Евроспорт 1
22.00 Футбол: Байер Леверкузен – Олимпиакос - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: Интер – Бодьо Глимт - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Нюкасъл – Карабах - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Саутхемптън – Куинс Парк Рейнджърс - Диема спорт 2
00.00 Тенис: турнир в Сантяго - МАХ Спорт 2
