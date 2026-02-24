Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Спортът по ТВ във вторник (24 февруари)

24 Февруари, 2026 08:26 957 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

08.00 Тенис: турнир в Акапулко - МАХ Спорт 1

12.00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1

15.00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг - Евроспорт 1

17.00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1

17.30 Футбол: Янтра Габрово – Етър Велико Търново - Диема спорт

19.00 Волейбол: Нефтохимик Бс – Монтана - МАХ Спорт 2

19.45 Футбол: Атлетико Мадрид – Брюж - МАХ Спорт 3

21.00 Футбол: Ал Таавон – Ал Хилал - МАХ Спорт 1

21.00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг - Евроспорт 1

22.00 Футбол: Байер Леверкузен – Олимпиакос - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Интер – Бодьо Глимт - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Нюкасъл – Карабах - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Саутхемптън – Куинс Парк Рейнджърс - Диема спорт 2

00.00 Тенис: турнир в Сантяго - МАХ Спорт 2


