Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!

Легендата на българския и световния футбол Христо Стоичков благодари на най-близкия си човек, съпругата му Марияна, по специален начин.
“38 години винаги заедно, винаги! Благодаря ти, че на този 7 февруари ми каза “Да”! Това е победата на живота ми! Обичам те безкрайно!”, написа Христо Стоичков в социалните си мрежи.
