Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!

Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!

7 Февруари, 2026 18:29 1 211 9

  • христо стоичков-
  • футбол-
  • съпруга

38 години винаги заедно, винаги!

Христо Стоичков: Това е победата на живота ми! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския и световния футбол Христо Стоичков благодари на най-близкия си човек, съпругата му Марияна, по специален начин.

“38 години винаги заедно, винаги! Благодаря ти, че на този 7 февруари ми каза “Да”! Това е победата на живота ми! Обичам те безкрайно!”, написа Христо Стоичков в социалните си мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знам

    12 5 Отговор
    Досада.

    18:35 07.02.2026

  • 2 ?????

    24 5 Отговор
    Ицо може да е всякакъв, но за тва че успехът не му завъртя главата и не се хвърли в обятията на разни миски и модели и си остана верен на Мариана от Младост му правя евалла.

    18:39 07.02.2026

  • 3 Навярно е вярно

    10 0 Отговор
    За гърнето и похлупака

    18:43 07.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Орел

    5 7 Отговор
    Велик!

    18:49 07.02.2026

  • 6 Ясно поле

    4 1 Отговор
    2-3 силни години в Барселона,7 мача от САЩ 94 и после 30 години няма отърсване от тоя самохвалко.Стоичков,твоята "работа" беше да тичаш след една топка! Дори един човек,който работи в сметоизвозването е по-ценен от ритнитопковец като теб.

    19:11 07.02.2026

  • 7 Ива

    3 1 Отговор
    Живи и здрави !

    19:15 07.02.2026

  • 8 Барселона

    2 2 Отговор
    Нагъл и много ПРОЗД е този!

    19:19 07.02.2026

  • 9 Браво

    1 0 Отговор
    Браво на Стоичков. Голяма работа е!

    19:28 07.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове