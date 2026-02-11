Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Алваро Мората за раздялата със съпругата си: И двамата страдаме

11 Февруари, 2026 10:59 1 531 0

  • алваро мората-
  • съпруга-
  • развод-
  • футбол

Алваро Мората за раздялата със съпругата си: И двамата страдаме - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанската футболна звезда Алваро Мората сподели емоционални подробности около тежката раздяла със съпругата си Алис Кампейо. 33-годишният нападател, който в момента играе под наем в Комо от тима на Милан, категорично отхвърли слуховете за изневяра и призна, че краят на брака им е изключително болезнен и за двамата.

Въпреки опитите на двойката да възроди отношенията, усилията им не дадоха резултат и двамата потвърдиха окончателния край на своя брак. Мората сподели, че раздялата се отразява тежко на психическото му състояние.

„Страдаме, защото сме двама души, които се обичат, но вече не се разбират“, заяви футболистът. „Алис не преминава през по-тежък период от мен. Искам да е ясно – и двамата ни боли. Не тя е огорчената, и двамата сме съкрушени.“

Двойката, която сключи брак през юни 2017 г., има четири деца: Алесандро, Леонардо, Едоардо и Бела. Въпреки че се появиха информации, че Мората вече се е изнесъл от семейния дом, двамата поддържат коректни и цивилизовани отношения в името на своите наследници.


