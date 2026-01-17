Новини
37-годишният Наинголан продължава кариерата си в нов отбор в Белгия

17 Януари, 2026 11:23 469 0

  • белгия-
  • раджа наинголан-
  • нов отбор-
  • локерен

Бившият халф на Рома, Интер и Каляри подписа с Патро Айсден във втора дивизия

37-годишният Наинголан продължава кариерата си в нов отбор в Белгия - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Раджа Наинголан (вдясно) няма намерение да спира с футбола. На 37-годишна възраст белгийският халф приема ново предизвикателство, след като премина в Патро Айсден – отбор от Challenger Pro League, втората дивизия на белгийския футбол.

С трансфера си Наинголан слага край на краткия си престой в Локерен, където се присъедини в началото на 2025 година. Двата клуба постигнаха споразумение, а ръководството на Локерен призна, че е искало да задържи опитния полузащитник, но е уважило желанието му за промяна.

Въпреки краткия си период в клуба, „Нинджа“-та остави сериозна следа. Той помогна на Локерен да се класира за плейофите за промоция през сезон 2024/25, а още в дебюта си влезе в историята с директен гол от корнер.

Новият му отбор Патро Айсден, воден от треньора Стейн Стайнен, обяви, че Найнголан е подписал договор за 18 месеца. Наставникът приветства привличането на бившия национал на Белгия и изрази увереност, че опитът му ще бъде ключов за амбициите на клуба.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
