37-годишният Наинголан продължава кариерата си в нов отбор в Белгия

Раджа Наинголан (вдясно) няма намерение да спира с футбола. На 37-годишна възраст белгийският халф приема ново предизвикателство, след като премина в Патро Айсден – отбор от Challenger Pro League, втората дивизия на белгийския футбол.

С трансфера си Наинголан слага край на краткия си престой в Локерен, където се присъедини в началото на 2025 година. Двата клуба постигнаха споразумение, а ръководството на Локерен призна, че е искало да задържи опитния полузащитник, но е уважило желанието му за промяна.

Въпреки краткия си период в клуба, „Нинджа“-та остави сериозна следа. Той помогна на Локерен да се класира за плейофите за промоция през сезон 2024/25, а още в дебюта си влезе в историята с директен гол от корнер.

Новият му отбор Патро Айсден, воден от треньора Стейн Стайнен, обяви, че Найнголан е подписал договор за 18 месеца. Наставникът приветства привличането на бившия национал на Белгия и изрази увереност, че опитът му ще бъде ключов за амбициите на клуба.