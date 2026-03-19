Лионел Меси с исторически гол №900, но Интер Маями отпада от Шампионската купа на КОНКАКАФ (ВИДЕО)

19 Март, 2026 09:37 451 1

Гол на чужд терен класира Нешвил напред

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Лионел Меси отбеляза своя забележителен 900-ти гол в професионалната си кариера, но отборът му Интер Маями не успя да продължи напред в Шампионската купа на КОНКАКАФ. В решителния реванш от осминафиналите, изигран пред пълните трибуни на стадиона във Флорида, Интер Маями и Нешвил завършиха 1:1. Първата среща между двата тима също не излъчи победител и приключи при нулево равенство. Така, благодарение на гола си на чужд терен, Нешвил си осигури място на четвъртфиналите.

Меси откри резултата за домакините, превръщайки се в първия футболист в историята с 900 попадения на професионално ниво – истински подвиг, който ще остане в аналите на световния футбол.

В 74-ата минута Кристиано Еспиноса изравни за Нешвил, а този гол се оказа златен билет за гостите към следващата фаза на турнира.

В следващия кръг Нешвил ще се изправи срещу мексиканския гранд Клуб Америка, който елиминира Филаделфия Юниън с общ резултат 2:1. Реваншът в Мексико Сити завърши 1:1, но това бе достатъчно за Клуб Америка да продължи напред.


  • 1 Новичок

    0 3 Отговор
    Авторе чети ...
    Футболистът с най-много официални голове на професионално ниво в историята е Кристиано Роналдо.

    09:53 19.03.2026

