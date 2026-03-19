Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Други спортове »
Стефка Костадинова все още начело на БОК: Оставката ѝ не е приета заради липса на документи

19 Март, 2026 10:14 604 15

Търговският регистър е върнал заявлението й с изрични указания

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарната лекоатлетка Стефка Костадинова не успя да напусне официално поста си като председател на Българския олимпийски комитет (БОК).

Причината?

Оказва се, че подадената от нея оставка не е придружена с всички необходими документи, изисквани от закона. Според информация от Агенцията по вписванията, Търговският регистър е върнал заявлението на Костадинова с изрични указания – липсват ключови документи, сред които декларация за истинността на заявените обстоятелства и официално посочване на лице, което да поеме ръководството на БОК след нейното напускане.

Само документ, озаглавен „Оставка“, не е достатъчен, за да бъде заличена от длъжността.

Така, въпреки публичното ѝ намерение да се впусне в политиката като водач на листата на ДПС в Пловдив, Костадинова формално остава начело на олимпийската институция.

Ситуацията поставя под въпрос бъдещето на управлението в БОК и създава административен казус, който трябва да бъде разрешен в най-кратки срокове.

Напомняме, че само преди дни стана ясно, че световната рекордьорка ще оглави листата на Движението за права и свободи в родния си град, което предизвика широк обществен отзвук. Сега обаче, преди да поеме новия си политически път, Костадинова ще трябва да изпълни всички законови изисквания, за да освободи официално поста си в БОК.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГАЧИ СВЕТА СЕ КРАТИ

    27 0 Отговор
    Тази се изложи като помакиня на гурбет!

    10:16 19.03.2026

  • 2 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    УУУУУ.ПУУУУУУ!

    10:17 19.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тотална деградация

    13 0 Отговор
    Пълен провал, отврат, пфу!

    10:22 19.03.2026

  • 7 Селянин

    6 3 Отговор
    Спортистите са много добри спортисти и е нормално, като си бил в залата докато другите са учели други дисциплини да си неквалифициран другаде освен в спорта. Това все едно да очакваш от добър мениджър или програмист да тича 100 метра под 10 сек. Затова и Крадев се напълни със спортисти. Защото са наивни и неуки и се навиват да бъдат използвани. После срещу трохи ще разписват документи които не са чели и зад проксито Крадев, тикв@та и свинят@ ще продължават да пълнят гушите.

    Коментиран от #13

    10:22 19.03.2026

  • 8 Стефка

    1 0 Отговор
    Много е лесно да си спортист без треньор

    10:24 19.03.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    Каква оставка бе, хората си избраха нов председател на БОК...

    10:24 19.03.2026

  • 10 Георги

    3 0 Отговор
    очевидно, това, че си добър и успешен спортист не те прави автоматично добър човек, а ощо по-малко успешен политик.

    10:27 19.03.2026

  • 11 Гошо

    2 0 Отговор
    Трябваше да наблягам на спорта едно време. Ама не, учи та учи. Голяма грешка!

    10:27 19.03.2026

  • 12 Само питам

    2 0 Отговор
    Това някаква реклама сбирщайна събран в изборните листи на турската партия на Прасето , дето фалира банката на Южен поток КТБ , за да плащаме на Турция ли е ?

    10:29 19.03.2026

  • 13 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Селянин":

    Мдаа, то като погледнеш двамата ни най-големи (и буквално, и преносно) политици в момента са професори.

    10:30 19.03.2026

  • 14 пРИЧИНАТА е, че Пеевски

    0 0 Отговор
    неѝ разрешава

    10:34 19.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове