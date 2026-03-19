Стефка Костадинова все още начело на БОК: Оставката ѝ не е приета заради липса на документи

Легендарната лекоатлетка Стефка Костадинова не успя да напусне официално поста си като председател на Българския олимпийски комитет (БОК).

Причината?

Оказва се, че подадената от нея оставка не е придружена с всички необходими документи, изисквани от закона. Според информация от Агенцията по вписванията, Търговският регистър е върнал заявлението на Костадинова с изрични указания – липсват ключови документи, сред които декларация за истинността на заявените обстоятелства и официално посочване на лице, което да поеме ръководството на БОК след нейното напускане.

Само документ, озаглавен „Оставка“, не е достатъчен, за да бъде заличена от длъжността.

Така, въпреки публичното ѝ намерение да се впусне в политиката като водач на листата на ДПС в Пловдив, Костадинова формално остава начело на олимпийската институция.

Ситуацията поставя под въпрос бъдещето на управлението в БОК и създава административен казус, който трябва да бъде разрешен в най-кратки срокове.

Напомняме, че само преди дни стана ясно, че световната рекордьорка ще оглави листата на Движението за права и свободи в родния си град, което предизвика широк обществен отзвук. Сега обаче, преди да поеме новия си политически път, Костадинова ще трябва да изпълни всички законови изисквания, за да освободи официално поста си в БОК.