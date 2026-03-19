Намалиха присъдата на бившия олимпиец, който е снимал непълнолетни момичета под душовете

Апелативният съд в Бреша намали присъдата на бившия италиански фехтовач Андреа Касара по делото за нарушаване на личното пространство, съобщава “Sport Mediaset”.

Спортистът беше обвинен, че е направил опит да заснеме с мобилния си телефон две 16-годишни момичета, докато се къпят в съблекалните на спортния център „Сан Филипо“ в Бреша.

След обжалване съдът редуцира наказанието от една година и четири месеца на една година лишаване от свобода, като Касара ще трябва да заплати и глоба в размер на 4000 евро.

Решението представлява частична промяна на първоинстанционната присъда, но случаят продължава да предизвиква сериозен обществен отзвук в Италия.