Почина президентът на Фиорентина

Италианският футболен клуб Фиорентина съобщи за смъртта на своя президент Роко Комисо. Дългогодишният ръководител на „виолетовите“ е починал след продължително боледуване, информира клубната пресслужба. Комисо навърши 76 години през ноември миналата година, предава БТА.
„В този момент на огромна тъга мислите ни са с цялото семейство на Фиорентина – персонал, футболисти и служители, с всички, които познаваха Роко, с общността на Виола и най-вече с момчетата и момичетата, които ще продължат да носят цветовете на клуба и спомена за нашия Роко в Италия и по света. Липсваш ни и винаги ще ни липсваш“, се казва в официалното съобщение на клуба.
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
13:43 17.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ПодлогЪТ като част от речта❗
13:49 17.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:51 17.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Граматика
16:00 17.01.2026
6 Бат Венце Сикаджията
17:50 17.01.2026