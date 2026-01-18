Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жирона взе Клаудио Ечевери от Манчестър Сити

18 Януари, 2026 18:13 134 0

  • жирона-
  • манчестър сити-
  • ечевери-
  • под наем

Договорът е под наем до края на сезона

Жирона взе Клаудио Ечевери от Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Испанският Жирона официално привлече полузащитника на Манчестър Сити Клаудио Ечевери (в черно). Аржентинецът ще играе за каталунския клуб под наем до края на сезон 2025/26, съобщиха от пресслужбата на Жирона, цитирани от БТА.

20-годишният халф пристига в Испания след период под наем в Байер Леверкузен, където от август 2025 година насам записа 11 мача във всички турнири и се отчете с една асистенция.

Ечевери има действащ договор с Манчестър Сити до лятото на 2028 година, като английският клуб продължава да разчита на развитието му чрез игрова практика в други първенства.

След изиграването на 20 кръга в Ла Лига Жирона заема девето място в класирането с актив от 24 точки.


Испания
