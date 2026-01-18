Новини
Хари Кейн призна, че Компани иска Байерн да е "безмилостен"

18 Януари, 2026 21:00 870 2

Това е манталитетът, който треньорът донесе, казва нападателят

Хари Кейн призна, че Компани иска Байерн да е "безмилостен" - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн разкри любопитни подробности около първия си разговор с треньора Винсент Компани, като призна, че белгиецът още в самото начало е подчертал желанието си отборът да бъде „безмилостен“ към съперниците си – манталитет, който впоследствие се превърна в запазена марка на тима, предава gong.bg.

Компани пое Байерн през 2025 година, наследявайки Томас Тухел, и бързо наложи нова философия в играта на баварците. Под негово ръководство Кейн най-накрая спечели дългоочакваната си първа титла от Бундеслигата, слагайки край на репутацията си на футболист без голям клубен трофей.

„Спомням си първия ни телефонен разговор, когато Винсент пое отбора. Той ми каза директно, че ще бъдем безмилостни към всички наши съперници“, сподели Кейн в интервю за Bild.

„Това е манталитетът, който треньорът донесе още от първия ден. Ако водим с един гол – търсим втория. Ако водим с три – искаме четвъртия. Така мислим всички. Това вече се вижда в тренировките – има реална конкуренция, която пренасяме и в официалните мачове“, добави английският национал.

Самият Кейн демонстрира отлична адаптация към изискванията и стила на Компани, като реализира 44 гола в дебютния си сезон с екипа на Байерн и още 41 през миналата кампания, подобрявайки редица рекорди по пътя си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    3 0 Отговор
    Да Компани е да прав!

    21:38 18.01.2026

  • 2 Опааа

    2 0 Отговор
    Каменов ДА вече ДА е пиян!

    21:50 18.01.2026

