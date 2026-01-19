Треньорът на Милан: Намираме се на половината път до голямата цел

Старши треньорът на Милан - Масимилиано Алегри, анализира минималния успех с 1:0 срещу Лече и не скри удовлетворението си от постигнатия резултат. Според него, „росонерите“ се движат по план и вече са изминали значителна част от пътя към основната си задача за сезона – място в Топ 4 и участие в Шампионската лига. Италианският специалист отдели специално внимание и на героя на вечерта Никлас Фюлкруг.

„Най-важното е, че с петте смени, налични в модерния футбол, резервите стават решаващи. В определени моменти от мача играч като Фюлкруг внася свежест в наказателното поле“, подчерта Алегри.

Наставникът беше попитан дали германският нападател може да започва редом с Кристиан Пулишич и Рафаел Леао, без това да разстрои баланса на състава. Отговорът му бе детайлен и насочен към тактическите възможности.

„Фюлкруг не беше тренирал много с Уест Хем и получи този удар в крака. Мисля, че можем да използваме много комбинации, включващи Фюлкруг, Пулишич, Леао и Нкунку. Това, което трябва да направим, е да бъдем по-прецизни в последния пас, да показваме повече търпение при изграждането на атаките, да сме по-остри и бързи, а не прекалено трескави в последната третина на терена, както бяхме тази вечер“, обясни Алегри.

Той направи и по-задълбочен разбор на срещата, като акцентира върху начина, по който Лече е затворил пространствата и е затруднил домакините.

„Лече се прибираше дълбоко и се нуждаехме от повече пробиви по фланговете, за да избегнем тяхната засада, но вместо това постоянно попадахме в нея, защото бързахме. Лече работи много здраво през първото полувреме и неизбежно загуби интензитет след почивката, така че ние вдигнахме оборотите както в темпото, така и в скоростта на движение на топката. Погледнах статистиката и Лече е допуснал почти половината от общия брой голове през сезона в последните 15 минути. Това означава, че те са добри в усърдната работа и поддържането на отворена игра, но след това им свършват силите“, допълни треньорът.

Благодарение на този успех Милан увеличи аванса си пред петия Ювентус на седем точки и направи още една важна стъпка към целта си.

„Намираме се на половината път до целта, която си поставихме. Когато математически сме в топ четири, тогава мога да гледам отвъд това. Но към днешна дата квотата за място в Шампионската лига е 74 точки, докато с формата на Интер тя се покачва до 86-88. Това е чиста математика, базирана на това къде се намират отборите сега. Ако приемем, че ще печелят средно по две точки на мач, там ще завършат“, завърши Алегри.