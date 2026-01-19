Новини
Синът на Гриша Ганчев: Добре, че се отървахме от ЦСКА

19 Януари, 2026 11:28 1 222 5

  • гриша ганчев-
  • данаил ганчев-
  • цска-
  • футбол

Данаил призна, че не се интересува от клуба, дори не знае кои футболисти в момента играят в него

Синът на Гриша Ганчев: Добре, че се отървахме от ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Синът на бившия собственик на ЦСКА Гриша Ганчев – Данаил, направи много остро изказване пред „Мач Телеграф“ по повод клуба и изобщо футбола у нас. Данаил призна, че не се интересува от клуба, дори не знае кои футболисти в момента играят в него.

„Футболът изначално не е мой спорт, дори не знам кой играе в отбора. По-добре, че се отървахме. Не съм точният човек, който да коментира състоянието на ЦСКА в момента“, коментира бившият бос на „армейците“.

Припомняме, че в последните месеци от присъствието в червения клуб Гриша Ганчев делегира на сина си голяма власт в клуба. Ганчев младши имаше основна роля при определянето на трансферната политика, както и предаде плавно властта на новите собственици от Националния фонд за спорт, култура и изкуство.

Дани Ганчев винаги е бил много близко до делата на баща си Гриша Ганчев, както в ЦСКА, така и в ловешкия Литекс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 любо може да му се разсърди

    2 1 Отговор
    трудно се управлява клуб . и сега има 2 клуба с подобно име . доста хитро . ами левски . ако има още 2 клуба левски олимп и левски витоша . как ли ще им се радват . по добре да не взимат пак цсекато . те няма как да станат шампиони .

    11:39 19.01.2026

  • 4 Малий

    7 0 Отговор
    Помашкия манталитет си остана. Взеха стадиона без пари. Стойчков им помогна да се настанят на Армията

    11:39 19.01.2026

