Синът на Гриша Ганчев: Добре, че се отървахме от ЦСКА

Синът на бившия собственик на ЦСКА Гриша Ганчев – Данаил, направи много остро изказване пред „Мач Телеграф“ по повод клуба и изобщо футбола у нас. Данаил призна, че не се интересува от клуба, дори не знае кои футболисти в момента играят в него.

„Футболът изначално не е мой спорт, дори не знам кой играе в отбора. По-добре, че се отървахме. Не съм точният човек, който да коментира състоянието на ЦСКА в момента“, коментира бившият бос на „армейците“.

Припомняме, че в последните месеци от присъствието в червения клуб Гриша Ганчев делегира на сина си голяма власт в клуба. Ганчев младши имаше основна роля при определянето на трансферната политика, както и предаде плавно властта на новите собственици от Националния фонд за спорт, култура и изкуство.

Дани Ганчев винаги е бил много близко до делата на баща си Гриша Ганчев, както в ЦСКА, така и в ловешкия Литекс.