Григор Димитров запазва позицията си в ранглистата на ATP, Иван Иванов се изкачи с цели 87 места

Българският ас на корта Григор Димитров продължава да се нарежда сред най-добрите тенисисти на планетата, като и след последното обновяване на ATP ранглистата заема 45-ото място. Макар през изминалата седмица да не участва в официални турнири, Димитров остава стабилен в класацията и е готов за нови предизвикателства.

Утре първата ни ракета ще се впусне в битка на Откритото първенство на Австралия, където жребият го изправя срещу чешкия талант Томас Махач. Двамата вече са се срещали през 2024 година на осминафиналите във Виена, където Махач надделя. Сега Григор ще търси реванш и силен старт на сезона в Мелбърн.

Междувременно, сред българските тенис надежди, впечатляващ скок в ранглистата направи Иван Иванов – миналогодишният шампион при юношите на Уимбълдън и US Open. Младият талант се изкачи с цели 87 позиции и вече заема 855-ото място в света, което е сериозен успех за родния тенис.

В челната десетка на световната ранглиста промени почти липсват, но Бен Шелтън от САЩ успя да изпревари канадеца Феликс Оже-Алиасим, заемайки седмата позиция с 4000 точки срещу 3990 за Оже-Алиасим. Лидерската позиция продължава да държи испанецът Карлос Алкарас с внушителните 12 050 точки, следван от Яник Синер (Италия) с 11 500 и Александър Зверев (Германия) с 5 105 точки.