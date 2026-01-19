Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров запазва позицията си в ранглистата на ATP, Иван Иванов се изкачи с цели 87 места

Григор Димитров запазва позицията си в ранглистата на ATP, Иван Иванов се изкачи с цели 87 места

19 Януари, 2026 16:46 505 0

  • григор димитров-
  • тенис-
  • atp -
  • ранглистата-
  • иван иванов-
  • карлос алкарас

Лидерската позиция продължава да държи испанецът Карлос Алкарас

Григор Димитров запазва позицията си в ранглистата на ATP, Иван Иванов се изкачи с цели 87 места - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас на корта Григор Димитров продължава да се нарежда сред най-добрите тенисисти на планетата, като и след последното обновяване на ATP ранглистата заема 45-ото място. Макар през изминалата седмица да не участва в официални турнири, Димитров остава стабилен в класацията и е готов за нови предизвикателства.

Утре първата ни ракета ще се впусне в битка на Откритото първенство на Австралия, където жребият го изправя срещу чешкия талант Томас Махач. Двамата вече са се срещали през 2024 година на осминафиналите във Виена, където Махач надделя. Сега Григор ще търси реванш и силен старт на сезона в Мелбърн.

Междувременно, сред българските тенис надежди, впечатляващ скок в ранглистата направи Иван Иванов – миналогодишният шампион при юношите на Уимбълдън и US Open. Младият талант се изкачи с цели 87 позиции и вече заема 855-ото място в света, което е сериозен успех за родния тенис.

В челната десетка на световната ранглиста промени почти липсват, но Бен Шелтън от САЩ успя да изпревари канадеца Феликс Оже-Алиасим, заемайки седмата позиция с 4000 точки срещу 3990 за Оже-Алиасим. Лидерската позиция продължава да държи испанецът Карлос Алкарас с внушителните 12 050 точки, следван от Яник Синер (Италия) с 11 500 и Александър Зверев (Германия) с 5 105 точки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ