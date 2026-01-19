Ботев Пловдив с ново попълнение: Нигерийският талант Чимези Уилиамс се присъедини към "жълто-черните"

Футболният клуб Ботев (Пловдив) направи поредния си трансферен удар през зимния прозорец, като привлече в редиците си обещаващия нигерийски футболист Чимези Уилиамс. Новината бе официално потвърдена от клуба чрез публикация в социалните мрежи, която предизвика вълнение сред феновете на "канарчетата".

Само на 19 години, Уилиамс вече има опит на европейската сцена, след като е защитавал цветовете на руските отбори Алания Владикавказ и Уфа. Роден на 19 март 2006 година в Нигерия, младият офанзивен играч се отличава с бързина, техника и усет към гола – качества, които със сигурност ще бъдат от полза за пловдивския тим.

Крилото подписа дългосрочен договор с Ботев и вече се включи в подготовката на отбора, който в момента провежда тренировъчен лагер в турския курорт Анталия.

С привличането на Уилиамс, "жълто-черните" затвърждават амбициите си за силно представяне през пролетния дял на сезона. Чимези Уилиамс е петото ново попълнение в селекцията на Ботев Пловдив тази зима, като ръководството на клуба продължава да работи усилено по подсилването на състава.