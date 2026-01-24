Бивш футболист на Челси: Конте като човек е катастрофа, сигурно не е правил достатъчно секс

Нападателят Диего Коща се върна към престоя си в Челси и отношенията си с мениджъра Антонио Конте, като не спести остри думи по адрес на италианския специалист. Бившият нападател на „сините“ и Атлетико Мадрид припомни периода си на „Стамфорд Бридж“, когато изигра ключова роля за шампионската титла на клуба през сезон 2016/2017, предаде Gong.bg.

Тогава Коща реализира 20 попадения във Висшата лига и бе сред основните фигури в състава на Челси. Въпреки това само година по-късно Конте му съобщи, че вече не влиза в плановете му, което доведе до завръщането на нападателя в Атлетико.

„Не е нормално за един треньор да не разчита на голмайстора си. Обясних, че не заслужавам подобно отношение след приноса ми за успехите на Челси. Той ми каза, че подобно поведение е недопустимо”, сподели Коща в подкаста на Джон Оби Микел.

Критиките на бразилеца към Конте не спират дотук, като той поставя под съмнение не само професионалните, но и човешките качества на треньора.

„Вероятно си е имал някакви скрити мотиви, защото знаеше колко нечестна е ситуацията. Като човек той е най-лошото нещо, което може да имаш ежедневно. Той няма доверие в другите. Мисли си, че знае всичко. Не се радваш на тренировките с него. Той през цялото време е ядосан, гледа мрачно, изпълнен е с горчивина. Вероятно не правил достатъчно секс вкъщи”, допълни той и направи паралел с отношенията си с Жозе Моуриньо, който го привлече на „Стамфорд Бридж“ през 2014-а година.

„За мен Моуриньо беше треньорът, на когото най-много се радвах, защото той ти дава живот. Идваш на тренировка щастлив“.

Коща признава, че раздялата с Челси е била болезнена, тъй като се е чувствал изключително добре в клуба и в съблекалнята, но е предпочел да не задълбочава конфликта.

„Жалко е, защото се чувствах много щастлив в Челси. Но не исках да създавам проблем на клуба. Съотборниците ми искаха да се върна. Никой от тях не го харесваше. Затова не се задържа дълго. Титлата, която спечели с Челси, я спечели с мен за негово нещастие”, каза още бразилецът.