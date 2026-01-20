Григор Димитров отпадна рано от Australian Open след поражение от Томас Махач

Григор Димитров преживя разочарование, след като напусна Откритото първенство на Австралия още в първия кръг. В ожесточен двубой на кортовете в Мелбърн, 34-годишният хасковлия отстъпи на чеха Томас Махач с 4:6, 4:6, 3:6, като срещата продължи едва 107 минути.
Въпреки че Димитров демонстрира характер и реализира 11 аса, това не бе достатъчно срещу мощния сервис на 25-годишния Махач, който наниза цели 21 аса. Чехът, заемащ 24-о място в световната ранглиста, показа стабилна игра и допусна само една двойна грешка, докато Григор направи четири.
Българинът, който в момента е 45-и в света, не успя да се възползва от нито една от четирите си възможности за пробив. Освен това, той спечели едва 9 от 24 точки на втори сервис, което се оказа решаващо за крайния изход на мача.
След тази победа Томас Махач ще се изправи във втория кръг срещу победителя от двубоя между гръцкия ас Стефанос Циципас и японския талант Шинтаро Мочизуки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ути Бъчваря
12:32 20.01.2026
2 ДАСКАЛ ГЕНЧО
Коментиран от #9
12:34 20.01.2026
3 Да,да
12:46 20.01.2026
4 Тити на Кака
Финансовият му баланс след само два турнира и три мача тази година е близо 170 000$. Приходите от реклами и спонсори не ги броим, те са минимум Х 2.
Хубав ден, добри хора!
Коментиран от #8, #11
12:52 20.01.2026
5 Треньора на Роки 1 2 3
12:53 20.01.2026
6 като
12:56 20.01.2026
7 Един не трол
13:00 20.01.2026
8 Гост
До коментар #4 от "Тити на Кака":Е, и? Кой го брига колко хартии е изкарал този дезертьор? Честта и достойнството са безценни!
Другия път като го видя на улицата, даже няма и да се обърна!
Коментиран от #12
13:03 20.01.2026
9 Радостта на един селски лузър
До коментар #2 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":Злобно и завистливо! Даскале, ходил ли си изобщо на училище? Личи ти, че си прескочил първите си седем години.
13:06 20.01.2026
10 С стига
13:08 20.01.2026
11 някой
До коментар #4 от "Тити на Кака":Най-добрият ни тенисист на 40-то място . Отбора ни по футбол на 70-то място . И едните и другите го докарват на някакви финанси , което ме прави много щастлив , като обикновен фен. Чак няма да си включа телевизора .
13:17 20.01.2026
12 Тити на Кака
До коментар #8 от "Гост":Не те брига, но пишеш под инфото, бригадире завистлив?
😂😂😂
13:18 20.01.2026