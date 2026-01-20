Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров отпадна рано от Australian Open след поражение от Томас Махач

Григор Димитров отпадна рано от Australian Open след поражение от Томас Махач

20 Януари, 2026 12:28 827 12

  • григор димитров -
  • откритото първенство на австралия -
  • първия кръг-
  • томас махач-
  • australian open-
  • тенис

Хасковлията отстъпи с 0:3 сета

Григор Димитров отпадна рано от Australian Open след поражение от Томас Махач - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров преживя разочарование, след като напусна Откритото първенство на Австралия още в първия кръг. В ожесточен двубой на кортовете в Мелбърн, 34-годишният хасковлия отстъпи на чеха Томас Махач с 4:6, 4:6, 3:6, като срещата продължи едва 107 минути.

Въпреки че Димитров демонстрира характер и реализира 11 аса, това не бе достатъчно срещу мощния сервис на 25-годишния Махач, който наниза цели 21 аса. Чехът, заемащ 24-о място в световната ранглиста, показа стабилна игра и допусна само една двойна грешка, докато Григор направи четири.

Българинът, който в момента е 45-и в света, не успя да се възползва от нито една от четирите си възможности за пробив. Освен това, той спечели едва 9 от 24 точки на втори сервис, което се оказа решаващо за крайния изход на мача.

След тази победа Томас Махач ще се изправи във втория кръг срещу победителя от двубоя между гръцкия ас Стефанос Циципас и японския талант Шинтаро Мочизуки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ути Бъчваря

    3 0 Отговор
    Новото нормално при Григорът, много отпаснаия в първи кръг предстоят.

    12:32 20.01.2026

  • 2 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    4 3 Отговор
    СТИГА СТЕ ГО ПРИТЕСНЯВАЛИ С ФОРМАТА МУ В ТЕНИСА СЕГА ПО ВАЖНО Е ДА СИ ГЛЕДА МОМИЧЕТО , ЧЕ ТОКУ ВИЖ НЕ СЕ СПРАВИЛ С ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И МОЖЕ ДА ЗАГУБИ С НЯКОЛКО АСА ОТ НЕЙНА СТРАНА.

    Коментиран от #9

    12:34 20.01.2026

  • 3 Да,да

    3 0 Отговор
    Добро заглавие. Ако беше обратното щеше да бъде: Григор Димитров отнесе чех. Сега само отпадна рано.

    12:46 20.01.2026

  • 4 Тити на Кака

    1 5 Отговор
    Специален подарък за ненавиждащите Григор елитни коментатори: за това отпадане Гришо получава по сметката си 150 000$.
    Финансовият му баланс след само два турнира и три мача тази година е близо 170 000$. Приходите от реклами и спонсори не ги броим, те са минимум Х 2.
    Хубав ден, добри хора!

    Коментиран от #8, #11

    12:52 20.01.2026

  • 5 Треньора на Роки 1 2 3

    2 0 Отговор
    Ейса му изсмукаха тестостерона .

    12:53 20.01.2026

  • 6 като

    3 0 Отговор
    гледам резултата, бая ще да е бил ожесточен мачът.

    12:56 20.01.2026

  • 7 Един не трол

    0 2 Отговор
    В предвид че не е играл повече от половин година пак е добре. Дано успее да възвърне формата си и да ни порадва като за последно, все пак е на пенсионерска възраст за тенисист. Успех Гришо, много здраве и щастие ти пожелавам! А за хейтърите вие пак ще сте нещастни, каквото и да направите в главите сте сбъркани.

    13:00 20.01.2026

  • 8 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тити на Кака":

    Е, и? Кой го брига колко хартии е изкарал този дезертьор? Честта и достойнството са безценни!
    Другия път като го видя на улицата, даже няма и да се обърна!

    Коментиран от #12

    13:03 20.01.2026

  • 9 Радостта на един селски лузър

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Злобно и завистливо! Даскале, ходил ли си изобщо на училище? Личи ти, че си прескочил първите си седем години.

    13:06 20.01.2026

  • 10 С стига

    2 0 Отговор
    ...ни занимавахте с тоя монаковски каунь бре...

    13:08 20.01.2026

  • 11 някой

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тити на Кака":

    Най-добрият ни тенисист на 40-то място . Отбора ни по футбол на 70-то място . И едните и другите го докарват на някакви финанси , което ме прави много щастлив , като обикновен фен. Чак няма да си включа телевизора .

    13:17 20.01.2026

  • 12 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Не те брига, но пишеш под инфото, бригадире завистлив?

    😂😂😂

    13:18 20.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ