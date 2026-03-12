Българският национален отбор се завръща на стадион "Христо Ботев" в Пловдив за Лигата на нациите

Националният отбор на България отново ще домакинства на обновения стадион "Христо Ботев" в Пловдив! "Лъвовете" ще изиграят всичките си домакински срещи от предстоящото издание на Лигата на нациите именно в Града под тепетата, съобщава "Мач Телеграф".

Първият сблъсък на родна земя ще бъде на 26 септември, когато нашите момчета ще се изправят срещу победителя от двойката Люксембург – Малта. Само три дни по-късно, на 29 септември, националите ще премерят сили с отбора на Естония. Кулминацията на домакинските мачове ще настъпи на 13 ноември, когато България ще приеме Исландия в решаваща битка.

Припомняме, че в предходното издание на турнира "трикольорите" също играха в Пловдив, но впоследствие се наложи да се върнат в София поради лошото състояние на тревната настилка. Сега обаче тревният килим на "Христо Ботев" е напълно реновиран и отговаря на всички стандарти на УЕФА, което отваря нова страница за футболните емоции в Пловдив.