Новини
Спорт »
Бг футбол »
Българският национален отбор се завръща на стадион "Христо Ботев" в Пловдив за Лигата на нациите

Българският национален отбор се завръща на стадион "Христо Ботев" в Пловдив за Лигата на нациите

12 Март, 2026 21:09 558 1

  • националният отбор -
  • българия-
  • стадион христо ботев-
  • пловдив-
  • лъвовете-
  • лигата на нациите-
  • града под тепетата

Трите домакинства на "лъвовете" ще се изиграят в Града под тепетата

Българският национален отбор се завръща на стадион "Христо Ботев" в Пловдив за Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България отново ще домакинства на обновения стадион "Христо Ботев" в Пловдив! "Лъвовете" ще изиграят всичките си домакински срещи от предстоящото издание на Лигата на нациите именно в Града под тепетата, съобщава "Мач Телеграф".

Първият сблъсък на родна земя ще бъде на 26 септември, когато нашите момчета ще се изправят срещу победителя от двойката Люксембург – Малта. Само три дни по-късно, на 29 септември, националите ще премерят сили с отбора на Естония. Кулминацията на домакинските мачове ще настъпи на 13 ноември, когато България ще приеме Исландия в решаваща битка.

Припомняме, че в предходното издание на турнира "трикольорите" също играха в Пловдив, но впоследствие се наложи да се върнат в София поради лошото състояние на тревната настилка. Сега обаче тревният килим на "Христо Ботев" е напълно реновиран и отговаря на всички стандарти на УЕФА, което отваря нова страница за футболните емоции в Пловдив.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ухаааа!👍

    1 0 Отговор
    Ще се насладим на слаби отбори и безинтересен футбол! Моля посочете откъде да НЕ се сдобия с билет!😂

    21:15 12.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове