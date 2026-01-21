Новини
Левски следи и още футболисти на Локомотив Пловдив под лупа

21 Януари, 2026 16:30 373 0

Един от тях е Боян Милосавлевич

Левски следи и още футболисти на Локомотив Пловдив под лупа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски показа в последно време, че следи внимателно обстановката в родното първенство и винаги има вариант да вземе футболист от конкуренцията в efbet Лига.

Със сигурност на „Лаута“ има и други играчи, освен Хуан Переа, които са влезли в полезрението на „сините“ и скаутите им ги следят под лупа, пише “Мач Телеграф”.

Един от тях е Боян Милосавлевич, който прави доста силен сезон до момента. Той може да бъде привлечен, ако се появи неустоима оферта за Светослав Вуцов.

В това число влиза и Каталин Иту, който отдавна се смята, че би трябвало да е част от някой от грандовете, след като преди това блестеше в Крумовград.

Доста добре се представят на „Лаута“ и „сините“ кадри в лицето на Ивайло Иванов и Ефе Али. Последният дори вкара Локомотив Пловдив в беля. „Сините“ осъдиха „смърфовете“, че не са им платили трансферна цена за юношата.


