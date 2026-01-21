Луис Енрике беснее след загубата: Ш***н футбол!

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике отправи гневна тирада срещу същността на футбола, наричайки го "ш***н футбол", след загубата с 1:2 от Спортинг Лисабон.

Испанският мениджър обяви, че това е бил "най-добрият мач на тима му като гост" под негово ръководство и определи резултата в битката от Шампионската лига като несправедливост.

Видимо раздразнен, Луис Енрике обясни, че доминиращият му ПСЖ е напуснал стадион "Жозе Алваладе" с празни ръце. Въпреки контрола върху топката и създадените многобройни положения, парижани бяха пречупени, позволявайки на Спортинг да открадне победа, която според треньора на ПСЖ е била обир.

"Загубихме, защото те вкараха два гола. Нашият отбор вкара само един," заяви Енрике пред Canal+ веднага след последния съдийски сигнал.

Въпреки това, неговото разочарование бързо ескалира, докато той коментара представянето на тима.

"Резултатът е разочароващ, жалко е. Видях само един отбор в целия мач. Ние превъзхождахме противника, който беше много добър. Разочароващо е, защото е несправедливо, трудно е да се говори за футбол в момента. Ш***н футбол," избухна той.

Поражението усложнява пътя на ПСЖ към осминафиналите на Шампионската лига. Парижани имаха възможност да направят голяма крачка към осигуряване на директно класиране.

С 13 точки, ПСЖ падна до временно пето място след победи на Реал Мадрид и Тотнъм, като Спортинг вече диша във врата им.

Загубата означава, че напрежението значително се увеличи преди последния кръг от груповата фаза. ПСЖ сега трябва да се подготви за ключов сблъсък срещу Нюкасъл на "Парк де Пренс" следващата седмица. Този мач ще бъде решаващ за определяне дали момчетата на Енрике ще успеят да запазят статуса си в топ осем или ще бъдат принудени да играят плейоф в два мача през февруари.