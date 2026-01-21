Новини
Обвиниха световен шампион в трафик на хора и експлоатация

Обвиниха световен шампион в трафик на хора и експлоатация

21 Януари, 2026 16:00 675 1

Обвиненията са Люка Ернандес и неговата съпруга Виктория Триай

Обвиниха световен шампион в трафик на хора и експлоатация - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Пари Сен Жермен и национал на френския национален отбор Люка Ернандес е изправен пред изключително тежки обвинения.

Той е заподозрян в трафик на хора и незаконна трудова дейност, съобщава френското издание Paris Match.

Според информацията, обвиненията срещу 29-годишния футболист и неговата съпруга Виктория Триай са повдигнати от колумбийско семейство, състоящо се от мъж, неговата съпруга и трите им деца.

Те твърдят, че са работили за двойката в периода от септември 2024 година до ноември 2025 година.

Обвиниха световен шампион в трафик на хора и експлоатация

Семейството обвинява футболиста и съпругата му, че са ги наели без необходимото разрешение за трудова дейност, а работният им ден е бил прекомерно дълъг.

Членовете на семейството са изпълнявали различни длъжности – от охранители, през домашни помощници, готвачи и бавачки.

В резултат на тези твърдения, световният шампион от 2018 година и бивш футболист на Атлетико Мадрид и Байерн Мюнхен вече е обвиняем по дело за незаконна дейност и трафик на хора, което наскоро е подадено в прокуратурата на Версай.

Предстои разследване, което да изясни всички обстоятелства около скандалния случай.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

