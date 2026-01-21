Новини
Бейл защити Шаби Алонсо: Реал Мадрид няма нужда от тактика, защото звездите решават всичко за миг

21 Януари, 2026 15:30 544 0

Той е невероятен треньор

Снимка: БГНЕС
Гарет Бейл познава съблекалнята на Реал Мадрид отвътре и отвън, тъй като е прекарал значителна част от кариерата си там.

Сега, след напускането на Шаби Алонсо преди малко повече от седмица, той беше попитан за причините, поради които бившият му съотборник е трябвало да си тръгне толкова скоро.

Бейл първо защити Алонсо и подчерта неговите качества. „Той е невероятен треньор. Спечели всичко в Байер Леверкузен, тренираше отбора невероятно добре. Но когато пристигнеш в Реал Мадрид, не е нужно да си треньор, а мениджър. Трябва да се справиш с егото в съблекалнята“, каза Бейл пред английските медии.

Уелсецът повтори тезата си, но също така подчерта качествата на играчите на Реал Мадрид, способни да обърнат мача за миг. А това за него е най-важното. „Трябва да се справяш с егото. Не е нужно да правиш толкова много тактически неща. В съблекалнята има суперзвезди, които могат да променят мачовете за миг. Така че, да, може да се каже, че е страхотен треньор и тактик, но в Реал Мадрид очевидно това не се получи“, заключи Бейл.


