Български съдии ще ръководят ключов сблъсък от Лига Европа

Съдийска бригада от България получи доверието на УЕФА да ръководи един от най-интересните двубои от седмия кръг на Лига Европа. На 22 януари, четвъртък, от 19:45 часа, в норвежкия град Берген ще се изправят местният Бран и датският Мидтиланд, а арбитрите ще бъдат изцяло български.

Главният съдия на срещата ще бъде опитният Георги Кабаков, който за осми път този сезон ще свири мач от европейските клубни турнири. До него ще застанат асистентите Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а четвърти съдия ще бъде Радослав Гидженов. Във ВАР стаята ще работят Драгомир Драганов като главен видеоарбитър и Никола Попов като негов помощник.

Двубоят в Берген обещава да бъде изключително оспорван. Домакините от Бран се намират на 22-ро място в общото класиране, докато Мидтиланд дели първото място с Лион и Астън Вила, като и трите отбора имат по 15 точки. Това превръща срещата в истински тест за амбициите на датския тим и шанс за Бран да се изкачи в подреждането.