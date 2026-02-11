Стадион „Георги Аспарухов“ отново е без ток – магазинът и касите са затворени

Електрозахранването в района на стадион „Георги Аспарухов“ отново бе прекъснато, съобщиха официално от ПФК Левски. Причината за внезапното спиране на тока са продължаващите ремонтни дейности, наложени след аварията, която възникна преди срещата с „Ботев“ (Враца).

В резултат на техническите проблеми, днес – 11 февруари – феновете на „сините“ няма да могат да посетят клубния магазин и билетната каса пред Сектор „А“, тъй като те остават затворени до възстановяване на електричеството.

От ръководството на Левски уверяват, че работното време ще бъде възобновено още утре, когато обектите ще отворят врати от 10:00 до 19:14 часа.

„Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за разбирането! Очакваме ви отново утре“, гласи официалното съобщение на клуба.