Стадион „Георги Аспарухов“ отново е без ток – магазинът и касите са затворени

11 Февруари, 2026 15:51 940 8

Работното време ще бъде възобновено утре

Стадион „Георги Аспарухов“ отново е без ток – магазинът и касите са затворени - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Електрозахранването в района на стадион „Георги Аспарухов“ отново бе прекъснато, съобщиха официално от ПФК Левски. Причината за внезапното спиране на тока са продължаващите ремонтни дейности, наложени след аварията, която възникна преди срещата с „Ботев“ (Враца).

В резултат на техническите проблеми, днес – 11 февруари – феновете на „сините“ няма да могат да посетят клубния магазин и билетната каса пред Сектор „А“, тъй като те остават затворени до възстановяване на електричеството.

От ръководството на Левски уверяват, че работното време ще бъде възобновено още утре, когато обектите ще отворят врати от 10:00 до 19:14 часа.

„Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за разбирането! Очакваме ви отново утре“, гласи официалното съобщение на клуба.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Предупреждение от нап

    6 1 Отговор
    И столична община. Ако танас не си плати дълговете фалит. Няма само огромната заплата да взима както казва илиянчо. ПЛАЩАЙ ПЛАЩАЙ.

    15:55 11.02.2026

  • 2 Отворко

    5 0 Отговор
    14-ти бързо отивай да платиш тока.
    От повтаряне на едно и също файда няма.
    Трябва трябва да събирате парички че не стигат за казиното.

    Коментиран от #4

    16:17 11.02.2026

  • 3 Банкята

    0 0 Отговор
    Спокойнооо, ще взема пак от обикновенния данъкоплатец и ще им дам на ФК Левски, за да не организират тарторите на агитката протести срещу мен

    16:26 11.02.2026

  • 4 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Отворко":

    ЛЕВСКИ плащат , цска ,не плати и ФАЛИРА!

    Коментиран от #5

    16:49 11.02.2026

  • 5 Левски

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Или бг. Данъкопладците!

    16:56 11.02.2026

  • 6 "Гледах"

    2 0 Отговор
    Враца-Арда, не знам защо плащам Диеми, след като не се вижда нищо от мъглата, в буквален и преносен смисъл.

    17:06 11.02.2026

  • 7 ДрБр

    0 0 Отговор
    Закривайййййййййй !

    17:46 11.02.2026

  • 8 Иванов

    0 0 Отговор
    Случайно са забравили да платят тока, както и на НАП, вие пък. Тука стават велики неща, не могат да изберат спонсор щото напират всеки ден фирми да плащат и къде ще се занимават с маловажни неща.

    17:58 11.02.2026

