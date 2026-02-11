Швейцария ще достави на Украйна генератори и електромодули

Швейцария ще достави на Украйна генератори и силови модули на стойност 32 милиона швейцарски франка (41,7 млн. USD). Съответният пакет за енергийна помощ беше одобрен от Федералния съвет (правителство) на страната.

„През следващите седмици швейцарски компании ще доставят високопроизводителни генератори и силови модули на Украйна. За тази цел Федералният съвет одобри максимален бюджет от 32 милиона швейцарски франка на 11 февруари 2026 г. По този начин той удовлетвори искането на украинското правителство“, се казва в изявлението.

Още новини от Украйна