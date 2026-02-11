Швейцария ще достави на Украйна генератори и електромодули

Швейцария ще достави на Украйна генератори и силови модули на стойност 32 милиона швейцарски франка (41,7 млн. USD). Съответният пакет за енергийна помощ беше одобрен от Федералния съвет (правителство) на страната.
„През следващите седмици швейцарски компании ще доставят високопроизводителни генератори и силови модули на Украйна. За тази цел Федералният съвет одобри максимален бюджет от 32 милиона швейцарски франка на 11 февруари 2026 г. По този начин той удовлетвори искането на украинското правителство“, се казва в изявлението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само питам
Коментиран от #3, #7
16:49 11.02.2026
2 само питам
иначе русия ще ги бие докато изчисти всички бандери не го ли разбрахте това с гладките си мозъци?
16:50 11.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Евродебил
17:00 11.02.2026
7 Миндич
До коментар #1 от "само питам":Е как кой?Ние разбира се, от клуба на богаташите.Пара има бол,само трябва да я вземем на заем.
17:03 11.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Наши благодетели изпращаха в У...йна чисто нови генератори за битова употреба, а след по-малко от седмица ТОЧНО СЪЩИТЕ се появиха в сайтове за продажба ❗
17:07 11.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Горският
17:45 11.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.