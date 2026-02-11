Новини
Швейцария ще достави на Украйна генератори и електромодули
  Тема: Украйна

Швейцария ще достави на Украйна генератори и електромодули

11 Февруари, 2026 16:47 539 11

Стойността им е 41.7 милиона долара

Швейцария ще достави на Украйна генератори и електромодули - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Швейцария ще достави на Украйна генератори и силови модули на стойност 32 милиона швейцарски франка (41,7 млн. USD). Съответният пакет за енергийна помощ беше одобрен от Федералния съвет (правителство) на страната.

„През следващите седмици швейцарски компании ще доставят високопроизводителни генератори и силови модули на Украйна. За тази цел Федералният съвет одобри максимален бюджет от 32 милиона швейцарски франка на 11 февруари 2026 г. По този начин той удовлетвори искането на украинското правителство“, се казва в изявлението.

Швейцария
  • 1 само питам

    6 1 Отговор
    хубаво ще доставите, а кои ще ги плаща? пак ли ние европейците? че то вече пари нямаме за храна

    Коментиран от #3, #7

    16:49 11.02.2026

  • 2 само питам

    6 0 Отговор
    да им доставят бяло знаме и всичко ще се реши

    иначе русия ще ги бие докато изчисти всички бандери не го ли разбрахте това с гладките си мозъци?

    16:50 11.02.2026

  • 6 Евродебил

    4 0 Отговор
    Чудесно,по този повод Цюрих и Женева ще получат по един Орешник,за предпочитане с ядрени бойни глави.Вид риски поздрав по случай "неутралитета" им

    17:00 11.02.2026

  • 7 Миндич

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "само питам":

    Е как кой?Ние разбира се, от клуба на богаташите.Пара има бол,само трябва да я вземем на заем.

    17:03 11.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Нищо лично, само факти:
    Наши благодетели изпращаха в У...йна чисто нови генератори за битова употреба, а след по-малко от седмица ТОЧНО СЪЩИТЕ се появиха в сайтове за продажба ❗

    17:07 11.02.2026

  • 10 Горският

    3 0 Отговор
    Най-добре,дърва за огрев.

    17:45 11.02.2026

