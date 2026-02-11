Няма кой да работи! Русия привлича десетки хиляди индийски работници заради недостиг на кадри

Русия все по-активно привлича работници от Индия, за да компенсира острия недостиг на работна ръка, изчисляван от властите на поне 2,3 милиона души, на фона на войната в Украйна и намаляващия приток на трудови мигранти от Централна Азия, предава "Ройтерс".
На московските летища все по-често пристигат индийски граждани с работни визи, след като са изминали над 4000 км и и често пътуват транзитно през Узбекистан. Част от тях са на едногодишни договори в сферата на сметосъбирането, строителството, услугите или производството.
Според данни на руските власти през 2021 г., година преди началото на пълномащабната война, за индийски граждани са били одобрени около 5000 разрешителни за работа. Миналата година този брой е нараснал до близо 72 000 - почти една трета от общата годишна квота за трудови мигранти, които се нуждаят от визи.
Представители на бизнеса посочват, че работници от бившите съветски републики в Централна Азия - които не се нуждаят от визи - вече не пристигат в достатъчни количества. Въпреки че те продължават да съставляват по-голямата част от около 2,3 милиона законно пребиваващи чуждестранни работници без визов режим, обезценяването на рублата, затегнатото миграционно законодателство и засилената антиимигрантска реторика са ограничили притока им.
Изборът на Индия като нов източник на нискоквалифицирана работна ръка отразява и задълбочените икономически и отбранителни връзки между Москва и Ню Делхи. Индия изкупуваше руски петрол с отстъпка след западните санкции, а през декември президентът Владимир Путин и премиерът Нарендра Моди подписаха споразумение за улесняване на трудовата мобилност между двете страни. Тогава първият вицепремиер на Русия Денис Мантуров заяви, че страната може да приеме "неограничен брой" индийски работници.
По официални оценки Русия се нуждае от поне 800 000 души в производството и още около 1,5 милиона в услугите и строителството.
Индийци вече работят в текстилни предприятия край Москва, както и в земеделски стопанства, където обработват и пакетират зеленчуци срещу средна заплата от около 50 000 рубли (приблизително 660 долара) месечно - възнаграждение, за което работодателите твърдят, че местните не са склонни да работят.
Не е ясно дали евентуален натиск от страна на САЩ върху Индия да ограничи покупките на руски петрол ще се отрази и върху трудовата миграция. Засега Москва омаловажава подобни опасения, а притокът на индийски работници продължава.
