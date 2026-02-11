Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят
Русия
Няма кой да работи! Русия привлича десетки хиляди индийски работници заради недостиг на кадри
  Тема: Украйна

Няма кой да работи! Русия привлича десетки хиляди индийски работници заради недостиг на кадри

11 Февруари, 2026 16:53 1 159 79

  • русия-
  • индия-
  • владимир путин-
  • нарендра моди-
  • рубла-
  • икономика

По официални оценки Руската федерация се нуждае от поне 800 000 души в производството и още около 1,5 милиона в услугите и строителството

Няма кой да работи! Русия привлича десетки хиляди индийски работници заради недостиг на кадри - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия все по-активно привлича работници от Индия, за да компенсира острия недостиг на работна ръка, изчисляван от властите на поне 2,3 милиона души, на фона на войната в Украйна и намаляващия приток на трудови мигранти от Централна Азия, предава "Ройтерс".

На московските летища все по-често пристигат индийски граждани с работни визи, след като са изминали над 4000 км и и често пътуват транзитно през Узбекистан. Част от тях са на едногодишни договори в сферата на сметосъбирането, строителството, услугите или производството.

Още новини от Украйна

Според данни на руските власти през 2021 г., година преди началото на пълномащабната война, за индийски граждани са били одобрени около 5000 разрешителни за работа. Миналата година този брой е нараснал до близо 72 000 - почти една трета от общата годишна квота за трудови мигранти, които се нуждаят от визи.

Представители на бизнеса посочват, че работници от бившите съветски републики в Централна Азия - които не се нуждаят от визи - вече не пристигат в достатъчни количества. Въпреки че те продължават да съставляват по-голямата част от около 2,3 милиона законно пребиваващи чуждестранни работници без визов режим, обезценяването на рублата, затегнатото миграционно законодателство и засилената антиимигрантска реторика са ограничили притока им.

Изборът на Индия като нов източник на нискоквалифицирана работна ръка отразява и задълбочените икономически и отбранителни връзки между Москва и Ню Делхи. Индия изкупуваше руски петрол с отстъпка след западните санкции, а през декември президентът Владимир Путин и премиерът Нарендра Моди подписаха споразумение за улесняване на трудовата мобилност между двете страни. Тогава първият вицепремиер на Русия Денис Мантуров заяви, че страната може да приеме "неограничен брой" индийски работници.

По официални оценки Русия се нуждае от поне 800 000 души в производството и още около 1,5 милиона в услугите и строителството.

Индийци вече работят в текстилни предприятия край Москва, както и в земеделски стопанства, където обработват и пакетират зеленчуци срещу средна заплата от около 50 000 рубли (приблизително 660 долара) месечно - възнаграждение, за което работодателите твърдят, че местните не са склонни да работят.

Не е ясно дали евентуален натиск от страна на САЩ върху Индия да ограничи покупките на руски петрол ще се отрази и върху трудовата миграция. Засега Москва омаловажава подобни опасения, а притокът на индийски работници продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние имаме

    28 3 Отговор
    Ако им трябват индийци, да им пратим малко от нашите

    Коментиран от #22, #28, #66

    16:56 11.02.2026

  • 2 8888

    20 14 Отговор
    Русия на 9 място в света по население с 145 милиона души, но пропагандата изискваше това заглавие.
    като в слънчака идват хора от Шриланка, и при нас ли няма кой да работи, щото сме на воина???

    Коментиран от #5, #8, #68, #72

    16:56 11.02.2026

  • 3 хаха🤣

    17 17 Отговор
    Пуся е на токчета 8см.. гаранция🤣защото Моди е висок 168см🤣🤣🤣

    Коментиран от #10

    16:58 11.02.2026

  • 4 Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ

    18 17 Отговор
    Изби близо 2 Милиона
    Руснаци

    Сега ще наводни Русия
    Със Индуси и Талибани .

    Когато му е Скучно на ПУСЯ
    Иска Движуха,
    Да прати
    Крепостните на Кладбището.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #14

    16:59 11.02.2026

  • 5 Ами

    19 12 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    С 2 милиона са по-малко от началото на тридневната спец.операция😁

    Коментиран от #17

    17:00 11.02.2026

  • 6 Ха ха ха

    13 6 Отговор
    Китайците чакат одобрение и ще ги наводнят с работна ръка

    Коментиран от #65

    17:00 11.02.2026

  • 7 каскетя

    17 12 Отговор
    Путин избива млади руснаци и украинци и ги заменя с роми.

    17:00 11.02.2026

  • 8 Мдаа

    14 15 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    Икономиката е в растеш. Русия е 4- то място в света по икономически данни съгласно статистическите международни данни, публикувани скоро.

    Коментиран от #48

    17:02 11.02.2026

  • 9 заразно е явно

    11 2 Отговор
    и тука е така, много мързелив народ се е навъдил никой не му се работи

    17:03 11.02.2026

  • 10 Хасан Хамбург

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    Ха Ха Харесваш ми !

    17:03 11.02.2026

  • 11 оня с коня

    15 9 Отговор
    зеленски как е днес? добре ли е?

    от някъде нещо изпросил ли е?

    крие ли се в бункера или пак е изпълзал зеления наркос със дрехите на горски пазач от бункера във полша? има ли вълна от смях

    17:03 11.02.2026

  • 12 Путин заяви

    12 10 Отговор
    Ще докара 3 Милиона

    БУРДЯГИ в Русия .

    От най нисшите Касти.

    Ще бъдат новия Елит.

    Новите Пазители на Православието .

    Тюрбаните ще оправят Демографскатата Криза .

    Във тях е Надеждата на

    КГБ Пропадняка.

    .

    Коментиран от #19

    17:04 11.02.2026

  • 13 Ами

    12 10 Отговор
    пленените укри да бачкат !

    17:04 11.02.2026

  • 14 Мия чинии

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ":

    Заедно мия Али и с гевропейци стратези .

    17:04 11.02.2026

  • 15 Анджо

    9 15 Отговор
    Тая статия е от миналата седмица. Той путин си знае работата, много умен държавник и аз се възхищавам от него, но има един проблем даже и се чудя как го търпят още руснаците.🤷👻

    Коментиран от #51

    17:04 11.02.2026

  • 16 не знам как е при руснаците ама тук

    15 7 Отговор
    НАТО ни пази, ЕС не храни, ние само лежим и пардим - лайф

    Коментиран от #25, #56, #57, #62

    17:05 11.02.2026

  • 17 Тарас

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    15 миллиоонна Велики Ураинци Патриоти сме в Европа ! Слава !

    17:05 11.02.2026

  • 18 Загоряла рускиня

    10 5 Отговор
    Чакам с нетърпение братята индийци.

    Коментиран от #75

    17:06 11.02.2026

  • 19 Ибрахим

    10 6 Отговор

    До коментар #12 от "Путин заяви":

    12 милиона смеив Германия ! Акбар .

    17:06 11.02.2026

  • 20 Уса

    11 7 Отговор
    Индииците ще ви изядат живи в България.До вчера са живяли по нивите и яли плъхове а вие си мечтайте,че от тези става нещо.Точно такива пропадляци ще внесат.Сега САЩ ги залавят и депортират

    17:07 11.02.2026

  • 21 полит коректен

    6 3 Отговор
    Като ги направят руско говорящи, без церемонии ще ги изритат към балканите, където руско говорящите са на почит.

    17:08 11.02.2026

  • 22 ФАКТ

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ние имаме":

    Пуслерчето изби руснаците

    17:09 11.02.2026

  • 23 Учуден

    13 4 Отговор
    Копейките какво чакат?!

    17:09 11.02.2026

  • 24 Путине, Путине...

    13 6 Отговор
    Докъде докара руснаците...други да им правят децата

    17:09 11.02.2026

  • 25 Уточнение

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "не знам как е при руснаците ама тук":

    И плащаме с левро !

    17:09 11.02.2026

  • 26 Хаха

    8 5 Отговор
    Как тъй да няма?Вдигнете малко заплатите и най върлите русофоби в България ще напълнят летището и ще се блъскат като говеда

    17:10 11.02.2026

  • 27 Загоряла рускиня

    13 3 Отговор
    Да пробваме нещо от Кама сутра.

    17:10 11.02.2026

  • 28 Хахахаха

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ние имаме":

    Мнее. По принцип им трябват копейки, ама няма желаещи да заминат.

    17:10 11.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 БОРУНА ЛОМ

    10 4 Отговор
    Циганите ще чешат рускини.

    17:11 11.02.2026

  • 31 КОПЕЙКИ КЛЕТИ

    14 6 Отговор
    Бегайте в Русия, че Путин го е закъсал....

    17:11 11.02.2026

  • 32 Хипотетично

    10 6 Отговор
    Привличат ги с обещание за работници, а после им слагат униформата и им показват договора, че работата им се намира на фронта срещу двойно заплащане.

    17:12 11.02.2026

  • 33 Ретро спомен

    7 7 Отговор
    Тази новина я писахте миналата седмица

    17:12 11.02.2026

  • 34 Загоряла рускиня

    8 4 Отговор
    Аз съм руса и яка, чакам индийче слабо и с големо достойнатво

    Коментиран от #37

    17:13 11.02.2026

  • 35 На кой

    8 6 Отговор
    Му пука за коchината расия да внасят от където щът

    17:14 11.02.2026

  • 36 Индийците

    9 5 Отговор
    и други мургави ще научат братушките как се работи.
    Само с пушки икономика не се прави.

    17:14 11.02.2026

  • 37 И африканче

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Загоряла рускиня":

    и кой мине.

    17:15 11.02.2026

  • 38 Путинистче идиотче

    9 3 Отговор
    Тоя индийци ша ни оправят жените и....нас.

    17:15 11.02.2026

  • 39 А нашите

    10 6 Отговор
    Копеи ,когда ще отидат да работят в Русия

    17:15 11.02.2026

  • 40 флип

    6 3 Отговор
    Вижте как си личи, как коментарите ги пише един човек, по откровенния дебилизъм. Какво падение на НПО-тата, а какво тролове имаха, срамота.

    Коментиран от #43, #47

    17:15 11.02.2026

  • 41 12345

    3 8 Отговор
    И как фалиралата Русия може да плаща, а Индия не може? :-) Нали бяха много зле, нямаха банани, умираха от глад в Москва.

    17:16 11.02.2026

  • 42 Русофил

    10 4 Отговор
    Копеи да помагаме на Бащицата.Всички на фронта

    Коментиран от #44, #70

    17:18 11.02.2026

  • 43 Блатна подлога

    6 4 Отговор

    До коментар #40 от "флип":

    Отивам да събирм руски трупове в купи.

    Коментиран от #64

    17:19 11.02.2026

  • 44 Пепи Волгата

    9 2 Отговор

    До коментар #42 от "Русофил":

    Мен системаата ме принуди да емигрирам в Брюксел.За евраци.

    17:20 11.02.2026

  • 45 Путин

    6 4 Отговор
    Иска да облагороди човешкия фонд в Русия. Руса, бела, яка кака с тъмно, сополиво, издръжливо индийче.

    17:20 11.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Руската пропаганда

    8 4 Отговор

    До коментар #40 от "флип":

    Има за цел глупака.

    17:21 11.02.2026

  • 48 Хааахх

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа":

    Русия един гвоздей не може да направи.Какво 4 място си фантазираш

    Коментиран от #67

    17:24 11.02.2026

  • 49 БАНко

    3 5 Отговор
    НАТООООООВЦИ , ПО ДОБРЕ БИЗНЕСА ДА ТЪРСИ РАБОТНА РЪКА КАКТО В РУСИЯ , ОТКОЛКОТО РАБОТНИЦИТЕ ДА ТЪРСЯТ РАБОТА И ХЛЯБ , КАКТО В ЗАПАДАЩА ЕВРОПА !!!

    17:27 11.02.2026

  • 50 Многоходовото

    7 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    17:28 11.02.2026

  • 51 Нямат край

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Анджо":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    17:31 11.02.2026

  • 52 Загоряла рускиня

    3 2 Отговор
    Индийчета в Русия, малък празник за нас.

    17:39 11.02.2026

  • 53 Айде стига с

    2 5 Отговор
    тази лъжлива пропаганда. Нюз бехе,пишете пълни простотии и откровени лъжи,като май по-скоро ства за нашата мила родна картинка,че индиици качихте на камионите за сметосъбиране,че наши вече не искат да работят за жълти центове. Да сме тъпанари да мине тази лъжлива пропаганда,но понеже знаем това онова ви изобличаваме в лъжа веднага. За да получиш виза работна за Русия,трябва да покажеш минимум познания на езика поне говоримо и познания на системата на РФ. Така,че такива екземпляри няма как да попаднат в Русия,това да не ви е западнала дженедропа,дето всякакви примати попадат там и са вече цели градове повече от местните.Мъка,мъка сет нюз бехе.

    Коментиран от #55

    17:41 11.02.2026

  • 54 Болен мозък

    3 1 Отговор
    Ние внасяме рускини, Путин внася индийци.....всеки с разбиранията си.

    17:44 11.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 гост

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "не знам как е при руснаците ама тук":

    Ми не знам кой ти е казал , че само това правим , ама БВП на Раша 2013 г е 2,3 трилиона , а 2024 г е 2,4 трилиона и вече НАМАЛЯВА , а БВП на България 2013 г е 39 млд , а 2024 е 105 млд !! И продължава да расте !!

    17:45 11.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Путин не случайно

    7 1 Отговор
    Заяви че се радва на Чеченците

    За това че се Женят

    На по 14-15 Години .

    Хубава Традиция било .

    С една Дума Бункерния
    Открито подкрепя Педофилията.

    После се чудим защо
    Няма нищо против да
    Пуска Тълпите Тюрбани от
    Индия
    Да оправят Руските вдовици.

    Най важното е да има

    Пушечно Месо.

    Коментиран от #60

    17:48 11.02.2026

  • 59 Путинистче идиотче

    3 0 Отговор
    Индийчета ша ни оплождат жените.....не останаха руски мужици. Те или са на фронта или са къркани до козирката.

    17:51 11.02.2026

  • 60 Мани го Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Путин не случайно":

    Урсулиана и тя е решила да ни благослови с Джиитовете и тук. Видя ли я как се беше облякла за пред Моди като беше в Индия?

    17:52 11.02.2026

  • 61 К. Копейкин

    5 0 Отговор
    Знаяме ги колко работят тея индийци! Нали и ние си имаме наши! Ша им цъфне икономиката!

    17:52 11.02.2026

  • 62 гост

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "не знам как е при руснаците ама тук":

    Също така за твой ужас в любимата ти Раша БВП на глава е 13500 долара , а в "спящата " България е 20600 долара , в Индия примерно е 3200 долара !! А средно за БРИКС е ПОД 8000 долара , включително в Турция е 14 000 !!

    17:52 11.02.2026

  • 63 На Червения Мегдан

    4 0 Отговор
    Яко гърмят Бангра Ритми.

    Танците на Мургавите много се харесват на
    Младите Руски Таварашутки.

    Руските Фашисти преди
    Скачаха срещу

    Киргизи Узбеки и други такива
    От Републиките
    Които идваха като Работна ръка.

    Но те поне знаеха Руски .

    А Афганистанци и Индийци
    Какво ще говорят в Мускалието?

    Купонът тепърва започва в Кочината .

    17:53 11.02.2026

  • 64 Те укро наzистите при обмена немогат да

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Блатна подлога":

    съберат и дават няма и 30 бр.,а получават редовно по 1000 броя,та ако отидеш може да те сложат в някой чувал и теб.Но като имаш желание ходи не ни пречи.

    17:56 11.02.2026

  • 65 Китай си гледат Сибир

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха":

    Изобщо не го интересува Мускалието.

    В Сибир
    Китай яко лющи Природни ресурси ,
    Така наречени Китайски Бизнесмени
    Юркат Руските Роби
    Да бачкат без пари .

    Сибир беше и пак ще бъде Китай

    17:58 11.02.2026

  • 66 Нашите индийци са много малко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ние имаме":

    няма да им свършат работа. В Русия трябва да се попълват огромен недостиг заради убитите 2 милиона руски войници и сигурно още 2 милиона инвалиди, които също няма да работят.

    17:59 11.02.2026

  • 67 Я питай на летището

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Хааахх":

    край Лвов и газопреносната станция пак там,да ти кажат къв пирон Орешник забиха та чак на запад им се отели вола,че газ няма,а укрозеленски зема да проси да му дадат Юрофайтери 200 броя и 150 Миража,че Фи 16 са вече унищожени и ги нема. Такива пирони забиват руснаците ежедневно в WC-то крайна,че тока изчезна,топлото също ,ората също и парите ги нема.

    18:01 11.02.2026

  • 68 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    Всъщност тука доста са смекчили цифрите , щото русолюбците ще си посегнете !! В оригиналната статия се казва , че руския "бизнес" е заявил 11 (единадесет) МИЛИОНА липсващи работници до 2030 г !! А за след това дори не се наемат да прогнозират !! А "населението" ти от 145 милиона не може да изкара 14 милиона нормални , алкаш до алкаша и наркоман до наркомана , от 15 години Раша е несменяем първенец в света по употреба на хероин !!

    18:03 11.02.2026

  • 69 Моди

    3 1 Отговор
    Ава путин, от не внасяш буряти и чукове, ами експлоатирваш наште момчета за без деньги? Толкоз ли бедна русия?

    18:03 11.02.2026

  • 70 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Русофил":

    И ние искаме на фронта, ама нещо немаме желание😘😎

    18:03 11.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "8888":

    Русия се надява на Индия и Шри Ланка за спасение от трудовата криза
    Войната на Путин срещу Украйна влоши и без това сериозния недостиг на работна ръка . Русия изчислява, че икономиката се нуждае от още 11 милиона работници до края на десетилетието поради трудова криза, предизвикана от демографията и войната в Украйна.
    Броят на разрешителните за работа, издадени от Русия за индийци, скочи до над 56 000 миналата година, а общият брой на разрешителните за работа, дадени на чужденци, нарасна до над 240 000 през 2025 г.
    Руските компании се стремят да привлекат работници от чужбина, включително от Индия, Бангладеш, Шри Ланка и Китай, за да запълнят празнините в работната сила, като някои агенции създават центрове за обучение и езикови курсове, за да подготвят чуждестранни работници за работа в Русия. Години наред Русия разчиташе на мигранти от Централна Азия, за да запълни недостига на работна сила. Докато демографията и войната в Украйна водят до най-острата трудова криза от десетилетия, специалистите по набиране на персонал гледат с надежда към някои от най-населените страни в света.
    Русия изчислява, че икономиката се нуждае от още 11 милиона работници до края на десетилетието.
    Въпросът беше на първо място в дневния ред по време на декемврийското посещение на президента Владимир Путин в Ню Делхи, когато официални лица подписаха споразумение, насочено към опростяване на процедурите за временна трудова миграция.

    18:08 11.02.2026

  • 73 Американските данни

    3 1 Отговор
    Руски загуби 24.02.2022- 31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    18:12 11.02.2026

  • 74 Дедо Сефчо

    2 1 Отговор
    Копeйката нище на фронте, нище и в заводе, нище и да мите улицити! Това е юмрук в лицето на путин цeто, и като дойде тук, точно копeйките жъ зaпука за това предателство!

    18:13 11.02.2026

  • 75 Град Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Загоряла рускиня":

    Така е приятел. Руснакът на става нито за войник, нито за сех.

    18:16 11.02.2026

  • 76 Цвете

    1 1 Отговор
    КАКВА Е ПРИЧИНАТА? ИНДИЙЦИТЕ НЯМА ДА ИЗДЪРЖАТ НА МРАЗОВИТАТА РУСИЯ. ВСЪЩНОСТ, ИМА ЛИ НАМЕРЕНИЕ ВОЖДА ДА ПРЕУСТАНОВИ ВОЙНАТА? ОСТАНАХА 12 ДЕНА ДО 4 ГОДИШНАТА НЕСПИРАЩА ВОЙНА. ДО КОГА? ИЛИ ОЩЕ ВЪРТЕЛЕЖКИ.

    18:25 11.02.2026

  • 77 Даскала

    1 0 Отговор
    Наели са метачи, ама те повече боклук правят, отколкото метат!

    18:27 11.02.2026

  • 78 Пръчат

    2 1 Отговор
    Тоя път ва фанах, нема мърдане, немое да отречете! Този факт показва колко много cвиньocабаки са изтрeпани в Украйна!

    18:32 11.02.2026

  • 79 Русенец

    0 0 Отговор
    Не знам за Русия, но в Русе се внасят работници от Бангладеш и Малайзия.

    18:51 11.02.2026

